Калининградский адвокат получила два протокола за антивоенные высказывания в суде

В отношении калининградского адвоката Марии Бонцлер возбудили два административных дела по статье о дискредитации российской армии. Она дважды обвинила Россию в нападении на Украину во время судов над участниками антивоенных акций. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на саму Бонцлер.

Оба протокола, которые передала журналистам Бонцлер, составлены за высказывания адвоката на судебных заседаниях, на которых она защищала участников антивоенных акций. Согласно документам, 21 марта адвокат произнесла фразу "Россия напала на Украину", а 23 марта — "Непонятно, что делает наше государство. Напало на шестнадцать областей Украины. Для чего?".

Мария Бонцлер считает, что полицейские узнали о её словах из протоколов мартовских заседаний. "Получается, или "эшники" (сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму — прим. ред.) имеют доступ ко всем нашим протоколам, или же их могли передать судьи", — предположила Бонцлер.

В феврале и марте 2022 года Мария Бонцлер представляла интересы сорока калининградцев, которых обвиняли в дискредитации вооружённых сил России за участие в антивоенных акциях.

По подсчётам правозащитного проекта "ОВД-Инфо", с начала войны с Украиной по статье о дискредитации российской армии обвинили почти 2000 россиян. Им выписали штрафы общей суммой около 20 миллионов рублей.