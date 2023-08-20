Жителя Рязанской области обвинили в повторной дискредитации армии

Жителю города Касимова в Рязанской области предъявили обвинение в повторной дискредитации армии за анекдот про Херсон в день отступления российских войск из города прошлой осенью.

Как сообщил РБК адвокат обвиняемого Василия Большакова, его подзащитный опубликовал анекдот на своей странице во "ВКонтакте" 9 ноября 2022 года. В этот день глава Минобороны Сергей Шойгу поручил вывести российские войска из Херсона и с правого берега Днепра в Херсонской области.

В предыдущий раз по делу о дискредитации армии Большакова оштрафовали летом 2022 года. Тогда поводом стал его комментарий во "ВКонтакте". Жителю Касимова грозит до трёх лет колонии.

Статья об административной ответственности за "дискредитацию армии" была введена в российский административный кодекс в марте прошлого года, вскоре после нападения России на Украину. Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в вероятных военных преступлениях. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей. При повторной "дискредитации" наказание возрастает до 100 тысяч. В случае повторных нарушений дело может быть переквалифицировано в уголовное.

По данным правозащитников, с начала войны в России за антивоенную позицию задержали почти 20 тысяч человек, возбуждены более 600 уголовных дел, из которых больше 100 – по статье о дискредитации армии.

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