Жителя Твери приговорили к 4 годам по делу о подготовке к госизмене

Белгородский областной суд приговорил жителя Твери к четырем годам колонии строгого режима по делу о приготовлении к совершению государственной измены. Также ему назначили год ограничения свободы.

Об этом сообщило в пятницу РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Имя осуждённого не называется.

В конце апреля, как отмечает агентство, ФСБ сообщила о задержании 20-летнего жителя Твери, который пытался перейти границу с Украиной, чтобы пополнить ряды региона "Свобода России" и начать воевать на стороне украинских сил.

По версии ФСБ, молодой человек собирал информацию о российских военных, находящихся на территориях, примыкающих к границе, а также разрабатывал маршрут для пересечения границы. Кроме того, его обвиняли в планах поджечь военкомат и отправить видеоотчет об этом своим "кураторам", - пишет "Медиазона".

По данным правозащитной организации "Первый отдел", 2023 год стал рекордным по количеству возбуждённых дел по статье о госизмене. Только по официальной информации, в суды поступило 63 уголовных дела, по 33 из них уже вынесены обвинительные приговоры. Правозащитники ожидают, что в следующем году обвинений в госизмене будет ещё больше.