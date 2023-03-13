Жителю Рязанской области грозит до трёх лет тюрьмы за анекдот

В Рязанской области в отношении местного жителя Василия Большакова возбуждено уголовное дело из-за анекдота, который тот опубликовал на своей страничке ВКонтакте. Большакову может грозить до трёх лет лишения свободы. Если суд сочтёт, что публикация представляла общественную опасность, срок может быть увеличен до пяти лет.

Как указывает следствие, Большаков в ноябре прошлого года опубликовал на своей странице в соцсети анекдот из двух строк. Радио Свобода приводит текст анекдота полностью:

"- Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

- Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов!"

Под "Сергеем" и "Володей" могут иметься в виду министр обороны России Сергей Шойгу и президент страны Владимир Путин.

Уголовное дело против Большакова возбуждено по статье о повторной дискредитации российской армии. Ранее Большаков уже попадал в поле зрения правоохранительных органов по той же статье. В июле 2022 года он был оштрафован на 30 тысяч рублей за комментарии в соцсетях.

Как сообщает ОВД-Инфо, 14 февраля дома у Большакова в городе Касимов прошёл обыск. По словам его жены, полицейские повалили Большакова на пол, избили и заковали в наручники. В ходе обыска у него изъяли телефоны и ноутбук.