Живущие в стеклянном доме. Артемий Троицкий – о Glass Records

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Хедлайнеры 317-го выпуска подкаста Артемия Троицкого "Музыка на Свободе" – музыканты, сотрудничающие с инди-лейблом Glass Records.

Конец семидесятых и начало восьмидесятых годов в британской музыкальной индустрии были ознаменованы не только идеальным штормом панк-рока, постпанка и "новой волны", но и беспрецедентным разгулом "независимой" звукозаписывающей деятельности. Собственно, само понятие independent record label, от которого произошли популярные термины "инди", "инди-поп", "инди-рок", возникло именно тогда и вскоре превратилось в признанный и в меру респектабельный институт. Некоторые из английских инди-лейблов (Domino, Mute, Factory, 4AD, Beggars Banquet, Rough Trade…) глобально прославились, явив миру таких артистов, как Depeche Mode и Ник Кейв, Joy Division и Cocteau Twins; некоторые вскоре сошли на нет, не пережив инди-бума.

Лондонский инди-лейбл Glass Records нельзя отнести ни к первым, ни ко вторым. Основал его Дэвид Баркер в 1981 году; вышло порядка сотни релизов разных форматов, но в 1990-м фирма закрылась. Баркер продолжал работать на инди-ниве – сначала младшим партнером в Fire Records, затем два года в Creation Records. Но в 2018 году возобновил Glass – на этот раз под названием Glass Modern. Фирма занимается и переизданиями архивов 80-х, и новыми записями. Оба эти направления представлены на недавней антологии Glass Remade/Remodelled, где нынешняя артистическая поросль Glass Modern интерпретирует песни сорока (плюс-минус)-летней давности. Для нас – хорошая возможность и послушать инди-классику, и познакомиться с симпатичными новыми кадрами.

“Мэри-Энн” – одна из самых известных песен в репертуаре главной английской космическо-психоделической группы Spacemen 3. (Она открывает их альбом “Представление” 1988 года.) Её кавер-версию предлагает Мэтью Шоу, в прошлом лидер пост-роковой группы Tex La Homa, а ныне солирующий в некогда экстремально панк-джазовой The Pop Group. Своеобразный музыкант, сочетающий любовь к средневековому фольклору с довольно жёсткой электроникой.

Пожалуй, самым экзотичным персонажем среди артистов Glass был ветеран американского авант-рока Майо Томпсон, известный также как лидер группы Red Crayola, участник Pere Ubu и один из изобретателей направления "арт-панк". Самый первый альбом Томпсона, "Должок Корки своему отцу", вышел ещё в 1969 году (Glass его переиздали в 1985-м), и там есть песенка "Дорогая крошка Бетти", которую перепела Хизер Ли – уроженка Техаса (как и Майо Томпсон, кстати), ныне живущая в Шотландии. Хизер по основной профессии – джазово-блюзовая гитаристка и исполнительница на редком инструменте pedal steel guitar – "педальная слайд-гитара".

И вновь Шотландия, город Глазго. Здесь творит один из самых эксцентричных музыкальных британцев – Ричард Янгс. Экстремальный фольклорист, если можно так выразиться, он записал несколько сотен (!) альбомов, сольных и в сотрудничестве. Импровизатор, народный сказитель, акустический (а иногда и электронный) авангардист. На антологии он исполняет песню "Пустой дом" из репертуара своих земляков The Pastels. Группа эта, игравшая камерный инди-поп, наряду с Jazz Butcher, Spacemen 3 и In Embrace, была самой успешной среди клиентов Glass, хотя мне лично не особо нравилась. Зато интерпретация Янгса исключительно хороша.

А вот про проект Bron Area я в восьмидесятые вообще не слышал. Было, оказывается, такое постпанк-трио, и выпустили они один альбом на Glass в 1983 году. Сейчас их песню “Истории любви” выкопал калифорнийский дуэт Fawns of Love в составе жены и мужа Дженни и Джозефа Андреотти. Красивый дрим-поп и трогательное напоминание о давно забытом ансамбле.

Завершит наш "стеклянный" обзор ещё одна шотландская группа и ещё одна песня Майо Томпсона из далёких шестидесятых. BMX Bandits с фронтменом Дугласом Стюартом – коллектив очень известный, с 38-летней историей и дюжиной альбомов на своём счету. В качестве дани уважения Дэвиду Баркеру и лейблу Glass они выбрали отличную песню “Лошади” и исполнили её в своей типичной неяркой, но задушевной манере. Последний серийный альбом у группы вышел семь лет тому назад, так что вспомнить о них вполне уместно. И им, и "Стеклянным Пластинкам" – продолжения истории!

Плейлист "Музыки на Свободе" №317

1. Nina Hagen ft Liz Mitchell & Lene Lovich (Germany/UK). United women of the world. LP UNITY (Grönland)

2. Suzi Moon (USA). Dumb & in luv. LP DUMB & IN LUV (Pirates Press)

3. Bholoja (Eswatini). Nibongibonela. LP IMPHILO (BNow)

4. Matthew Shaw (UK). Mary Ann. LP GLASS REMADE/REMODELLED (Glass Modern)

5. Heather Leigh & Future Pilot Family Orchestra (UK/USA). Dear Betty baby. LP Ibid

6. Richard Youngs (UK). Empty house. LP Ibid

7. Fawns Of Love (USA). Love stories. LP Ibid

8. BMX Bandits (UK). Horses. LP Ibid

9. Odesza ft Bettye Lavette (USA). The last goodbye. LP THE LAST GOODBYE (Ninja Tune)

10. La Buena Vida (Spain). Mi punto de vista. LP PANORAMA (Siesta)

11. La Buena Vida (Spain). Calles y avenidas. LP VIDANIA (Indice Virgen)

12. Mze Shina (France). Alilo. LP ELESA (Buda)

13. Okonski (USA). Dark Moon. LP MAGNOLIA (Colemine)