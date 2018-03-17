"Российские спецслужбы убивают". Бывшие сотрудники КГБ – о деле Скрипаля

После отравления Сергей Скрипаля и убийства Николая Глушкова полиция обеспокоена безопасностью других выходцев из России, живущих в Великобритании, – в первую очередь, получивших политическое убежище бывших сотрудников советских и российских спецслужб. Один из них, бывший офицер КГБ и ФСБ Борис Карпичков, рассказал британским журналистам, что 12 февраля получил от бывшего коллеги предупреждение о готовящихся покушениях на жизнь восьмерых политэмигрантов. В этом перечне было и его имя, а также имя Сергея Скрипаля, которое он в тот раз услышал впервые.

"Мне 59 лет, и я не уверен, что удастся дожить до 60", – говорит Борис Карпичков. На его жизнь уже дважды покушались 11 лет назад в Окленде (Новая Зеландия) при помощи ядовитого порошка. Карпичков рассказал, что после отравления у него выпали все волосы и он похудел на 30 килограммов.

Борис Карпичков согласился поделиться своими размышлениями о том, как был отравлен Сергей Скрипаль, с читателями сайта Радио Свобода.

– Кажутся ли вам убедительными выводы, сделанные британскими властями по делу Скрипаля? Есть ли смысл рассматривать альтернативные версии, не предусматривающие российского участия в организации преступления?

– В Великобритании совершается самый настоящий акт терроризма, который любая другая страна (та же Россия, например) сразу же могла посчитать актом открытой агрессии. Причем опять такой вопиющий, сравнимый разве что с убийством Литвиненко в ноябре 2006 года. Относительно того, что Литвиненко был убит, причем убит расчетливо, хладнокровно и с использованием весьма изощренного “целительного” препарата, хочется верить, вы спорить не станете? Какой должна быть реакция властей, когда у них в стране сначала убивают с использованием радиоактивного элемента и теперь упражняются с таким веществом, как химическое оружие?

Простите великодушно, ну а кто еще? Гренландские эскимосы или индейцы лесов Амазонии?

Убедительны ли выводы, сделанные британскими властями? Если речь идет о том, какой препарат был использован, хоть и не являюсь специалистом в этой весьма занятной области, тем не менее, то, что субстанция, которой траванули Скрипаля и его дочь, относится к классу боевых веществ, англичане (да и не только они) в состоянии определить. И определить очень четко. Как-никак, у них тут одна из лучших в мире научных баз. Поэтому что касается моего личного мнения относительно убедительности выводов в этой области – да, я вполне убежден.

Относительно вероятности “альтернативных версий”, не предусматривающих российского участия в организации преступления. Простите великодушно, ну а кто еще? Гренландские эскимосы или индейцы лесов Амазонии?

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Российские спецслужбы не просто влезли во все коммерческие, банковские и околокриминальные структуры в России, но и сами являются частью государственно-мафиозной системы

Мне много в последние дни довелось слышать различного мозгопромывочного дерьма относительно того, что Россия никогда не производила и не имела никаких химических препаратов под названием “Новичок”. Знаете, меня подобное словоблудие прямо-таки бесит. Почему? Да, согласен, Россия, не исключено, прямо не участвовала в разработке этого “лекарства”. Но в “совке”-то его не только разрабатывали (тому имеется целый ряд документальных материалов – кстати, до недавних пор доступных для любого желающего в интернете), но и вполне конкретным людям даже дали Ленинскую премию. Затем известны случаи, когда эта отрава была опробована на людях. Что самое печальное, во все том же теперь уже бывшем “совке”. Если конкретно, то в России. Причем как спецслужбами, так и “в частном порядке”. Наиболее широко получивший известность случай – убийство “на коммерческой основе” российского банкира Кивелиди и его секретарши (которая пошла следом в качестве этакого “collateral damage”) в 1995 году. В том случае как раз и использовался один из препаратов группы “Новичок”.

Все нынешнее российское государство и есть эта самая “мафия”

Да, могу принять, Россия и ее официальные структуры могли после развала “совка” и не производить “Новичок” как препарат, но то, что работы в этом направлении не прекратились, а продолжались, в этом у меня нет никаких сомнений. И продолжались как раз в России. Именно российские “ученые” сподобились не только произвести целую “линейку” смертельных препаратов на основе “Новичка”, но и гораздо улучшили боевые показатели, эффективность и прочие "ТТХ", в частности, делающие их “изобретения” практически неизлечимыми и невозможными для выявления остатков препарата в человеческом организме ввиду стремительного распада остатков токсина.

Могли бы такие препараты изобрести где-либо еще? Не знаю, поэтому не буду пытаться рассуждать.

Российские спецслужбы убивают, занимаются так называемыми “внесудебными расправами”

Могли бы некоторые “образцы” препаратов оказаться в чужих руках – например, каким-то “чудесным” образом незаметно улетучиться из совершенно секретных лабораторий, которые подлежат охране с таким же режимом, как и радиоактивные элементы? Теоретически такое могло случиться – как-никак, но Россия такая интересная страна, в которой все можно продать и купить. Тереза Мэй в самом начале случившегося британо-российского напряга, еще прямо никак не обвиняя Россию, фактически предоставила российским властям этакую лазейку – либо токсин был применен по приказу или с ведома государства, либо государство утратило контроль над столь опасными препаратами, допустив их утечку в руки криминальных элементов, связанных с организованной преступностью. Какова была немедленная ответная реакция России на предложение Мэй? Сразу же тупо стали “быковать”: “Нет, это не мы!” И какой тут же сразу начался вой по всем центральным российским ТВ-каналам! Не знаю, имеете ли вы возможность лицезреть их, но у меня такая возможность есть, так что “наслаждаюсь по полной программе!” Какую могу провести параллель – как и в деле Литвиненко, и в деле с “самоповешением” Березовского, так и тут российские щелкоперы по-быстрому подсуетились и начали отрицать очевидные факты, включая и тот, что Россия якобы вообще не имеет никакого отношения к группе токсинов “Новичок”, потому как таких препаратов “никогда в России не разрабатывалось!”. Как уже отмечал, доля правды тут есть, но всего лишь доля, очень маленькая.

Следующий момент – относительно того, а мог бы этот препарат оказаться в руках “мафии”? Если считать мафией сращивание напрочь коррумпированных структур самой высшей российской власти и спецслужб России с российской бизнес-элитой и откровенными бандюгами, так все нынешнее российское государство и есть эта самая “мафия”. Тут я полностью согласен с покойным Литвиненко, который как раз такой и считал, к сожалению, всю Россию. На мой личный взгляд, ничего не изменилось за все прошедшие годы, ситуация стала даже еще хуже. Потому как российские спецслужбы фактически не просто влезли во все коммерческие, банковские и околокриминальные структуры в России, но и сами являются неотъемлемой частью этой государственно-мафиозной системы.

Россия скатывается обратно к сталинским временам, когда любого человека можно было “приговорить” и пустить “в расход” по прихоти той или иной сволочи

Еще одно замечание, теперь уж основанное на моих личных познаниях и опыте. Мне достоверно известно, что российские спецслужбы убивают, занимаются так называемыми “внесудебными расправами”. Причем не только “международных террористов” либо лиц, непосредственно с ними связанных (в соответствии с соответствующим законом в этой области, принятым Государственной Думой и утвержденной президентом РФ в 2006 году). Потому как, согласно тем сведениям, что мне удалось получить, в последние несколько лет российские спецслужбы негласно распространили действие этого резинового закона, фактически адаптировав его в отношении любого человека на земле – кого они по тем или иным “критериям” определили в число либо “предателей”, либо ненавистных политических врагов, либо просто “представляющих опасность государственным интересам” России (читай, Путина и его ближайшего окружения).

События в Солсбери являются отражением наполеоновских амбиций кремлевского руководства, которые неизбежно ведут к мировой войне

Не кажется ли вам, что в настоящих условиях Россия скатывается обратно к сталинским временам, когда любого человека можно было “приговорить” и пустить “в расход” по прихоти той или иной сволочи, по любому доносу. Присмотритесь к тому, что сейчас в действительности происходит в России! Там же царит полный “государственный беспредел”, который жирно смазан развесистой лапшой о “демократии”, “соблюдении человеческих ценностей” и “желании полной интеграции в мировое сообщество”, а на деле же там процветают коррупция, причем на самом что ни на есть высшем государственном уровне, несоизмеримое несоответствие между тем, как живет околокремлевская элита и их прилипалы на местах, и удручающим обнищанием основной массы населения; агрессивная внешняя политика России. Последние события в Солсбери, на мой взгляд, и занятая Россией позиция этакого международного нигилизма (отрицания –отрицания очевидных фактов, почти как в незабвенном творении “Отцы и дети”) являются отражением наполеоновских амбиций нынешнего кремлевского руководства, которые неизбежно ведут к мировой войне. Опять-таки, мое личное мнение.

Когда случилась попытка убийства Скрипаля и его дочери? На следующий день после того, как Юлия приехала навестить отца в Англию. Заметьте, именно на следующий день – не раньше, не после ее отъезда обратно в Россию. Допустим, Скрипаля хотели травануть либо местные “товарищи”-англичане, либо, например, жутко “коварные” заокеанские американские коллеги. Нужно ли было такой огород городить? В том плане, что ждать приезда дочери? На фига иметь дополнительную головную боль, да ко всему прочему в ее лице иметь возможного дополнительного свидетеля, которого тоже придется “мочить”? Что, англичане и/или американцы не были в курсе, где Скрипаль обитает в Англии? Это же смешно.

Какая-то “третья” сторона? Опять-таки очень маловероятно. Чем жил Скрипаль после того, как его обменяли в 2010 году, мне неизвестно. Более того, о его существовании я вообще не знал до недавних событий. Могу предположить, что, как и у многих живущих в Англии эмигрантов-выходцев из “совка”, жизнь у него была далеко не сладкой, скорее всего, приходилось крутиться, чтобы выживать. Не стал бы также говорить так уверенно, что его бывшие боссы из местной Ми-6 его сильно тут опекали и заботились о нем. Кому нужен сгоревший шпион? Тут далеко не как в России: тем, кто провалился, не вручают орденов из рук Путина и не устраивают их на халявные должности в солидные околокремлевские банки и компании. Уверен, что, живя в Англии, Скрипаль не жировал.

Тот, кто сильнее всех орет, и оказывается по самые не хочу замазанным

Между тем, весь тот пропагандистский мусор, который сейчас широким потоком потек с российских телеканалов, всячески стараясь очернить его, является преднамеренно спланированной акцией, причем спланированной не вчера или сегодня, а заранее. Точно такое же наблюдал, когда случилось “самоубийство” Березовского, когда очень ко времени в Лондоне оказались все основные российские ТВ-презенторы, и как сладенько в унисон и брызжа от удовольствия слюной, как вурдалаки, они принялись голосить о том, что Березовского “завалили” британские спецслужбы. Или как подобное же имело место быть с Литвиненко, которого сразу попытались обвинить чуть ли не во всех смертных грехах, включая и то, что Литвиненко “вляпался в нелегальную торговлю полонием”. Точно такой же вой творится и сейчас – слышал уже неоднократно аналогичную “версию” о том, что Скрипаль сам “участвовал” в каких-то темных делишках с “покупкой-продажей токсинов”, на чем “и погорел”. И после всего сказанного, как вы думаете, на кого больше всего ложится подозрений? Как гласит известная русская поговорка, “На воре и шапка горит”. Потому как уж так повелось, что тот, кто сильнее всех орет, и оказывается по самые не хочу замазанным.

Так что я уверен, что, кроме России, в этом деле, к сожалению, никого притянуть не получается, – говорит Борис Карпичков.

Бывший старший офицер службы нелегальной разведки КГБ СССР Сергей Жирнов, получивший в 2001 году политическое убежище во Франции, в интервью Радио Свобода объяснил, зачем, по его мнению, Кремлю понадобилось покушение на жизнь Сергея Скрипаля.

Эта акция была исключительно политическая, отношения к спецслужбам она практически не имеет

– Если рассматривать с точки зрения чистых шпионских дел, то здесь, конечно, логики нет. Чисто шпионские дела в отношениях с Россией, о них можно сейчас забыть. Потому что я считаю, что эта акция была исключительно политическая, отношения к спецслужбам она практически не имеет. С этой точки зрения логика здесь есть. Потому что это покушение произошло по времени с привязкой к двум очень важным моментам. Первое – это выступление Путина 1 марта перед Федеральным собранием с очень жесткой и страшной милитаристской речью, в которой он практически призывал к третьей мировой или намекал на то, что Россия готова к ядерной войне. И второе – это, конечно, "выборы" в кавычках, потому что все понимают, что никакого отношения к нормальному выборному процессу это не имеет. Но эта акция в Великобритании идет в копилку Путину, потому что та кампания, которая за ней последовала в России, безусловно, прибавит ему голосов. С точки зрения здравого смысла и логики я бы сказал так: я знаю изнутри не только спецслужбы, но и западную систему государственного управления, и российскую тоже, кстати, но западную прежде всего. Президент США, премьер-министр Великобритании, президент Франции и федеральный канцлер Германии Меркель подписали 14-го числа совместное заявление, в котором согласились с тем, что, скорее всего, эта акция была организована российской стороной. Когда четыре руководителя таких стран подписываются под таким заявлением – это очень серьезная вещь, то есть за этим стоят аргументы. Если бы были какие-то сомнения, то никто из них не поставил бы подпись под документом, в котором сомневался бы.

– Есть множество альтернативных версий, которые, конечно, поддерживаются в самой России: будто бы это сама британская разведка, или Украина, или даже Северная Корея. Хоть какая-то из этих версий кажется ли вам заслуживающей рассмотрения?

Возможно, у английской разведки имеется источник в ближайшем окружении Путина, который присутствовал при том, когда Путин отдавал этот приказ

​– Версий, конечно, огромное количество. При расследовании любого преступления у следователя 30–40 версий на бумаге возникает, потом он вычеркивает версии, которые не соответствуют действительности. Например, это покушение выгодно мне лично, потому что я нахожусь в положении такого же беженца во Франции, и конечно, вся эта шумиха вокруг этого преступления мне лично выгодна. Это не означает, что я его отравил. Среди тех версий, которые вы проговорили, наиболее вероятной после российского следа можно оставить украинскую версию. Потому что, конечно, Украина располагает некоторыми отравляющими веществами советских времен и объективно заинтересована в осложнении отношений Запада и России. Но до конца в эту версию я не верю, потому что за ней слишком много рисков. Если вдруг выясняется, что за этим стоит Украина, то Украина на этом теряет гораздо больше, чем Россия. А если подтверждается окончательно, что это российский след, Россия, строго говоря, ничего не теряет, потому что Путин уже много лет поставил себя практически в ситуацию международного изгоя. В начале своего правления он еще искал сотрудничества с Западом. После того, как его вытурили из "Большой восьмерки", он сказал для себя так, что терять больше нечего. Он играет на международной арене свою роль мальчиша-плохиша. В Париже вчера открывался книжный салон, так вот Макрон, президент Франции, на него приехал, но не пришел в российский павильон. Это очень серьезный дипломатический шаг, потому что Макрон, конечно, не стремится ругаться с Путиным, он его все-таки старается гладить по шерсти. Если это произошло, то те аргументы, которые Тереза Мэй назвала Макрону, Трампу и Меркель, должны быть совершенно убийственными. В той формулировке, по которой это все было сказано, можно прочитать даже такой смысл, что, возможно, у английской разведки имеется источник в ближайшем окружении Путина, который присутствовал при том, когда Путин отдавал этот приказ. Потому что когда премьер-министр Англии перед парламентом и перед всем миром говорит highly probable – это означает у нее 200% убежденности в том, что это российский след.

– Сергей Олегович, вы сказали, что с точки зрения спецслужб это никак не оправданно. Наоборот, кажется, что именно спецслужбы заинтересованы в такого рода зловещих убийствах для того, чтобы запугивать потенциальных перебежчиков и поддерживать страх в своих рядах?

Активность путинских спецслужб увеличилась в четыре раза с момента распада Советского Союза

​– Это и правильно, и неправильно. Если исходить из логики холодной войны 60–70-х годов прошлого столетия, то у спецслужб, как у воров в законе, есть свой закон, у них есть свои джентльменские отношения, то есть они стараются, несмотря на то что они постоянно нарушают писаные законы государства во всем мире, они все-таки стараются между собой выдерживать некие рамки, как воровские мафии. То есть у каждого есть свои сферы влияния, они стараются все-таки не идти на прямое противостояние. Тем более что Скрипаль был осужден судом, он отбыл уже практически половину срока, был обменян в 2010 году на российских проваленных шпионов, которых выдал заместитель начальника американского отдела Управления С. То есть с точки зрения спецслужб его нельзя было трогать. Все службы понимают, что если начинать мстить всем этим людям, то это бумеранг, который вернется к тем, кто собирается таким образом мстить. Хотя то, что вы сказали, все-таки логично в том смысле, что осложнение напряженности, конечно, выгодно спецслужбам. Мы все прекрасно знаем, что последние 15 лет все западные службы в основном занимаются исламским терроризмом. Конечно, русские службы в этом смысле на Западе теряют, у них, может быть, финансирование снижено, количество, кадровый состав не очень высокий. Если здесь искать какую-то логику, то конечно, такой инцидент сыграет на руку спецслужбам. Но так можно очень далеко зайти. Хотя в этой логике давайте посмотрим другую сторону – российскую. Советский Союз разрушился в 1991 году, Россия представляет примерно половину от Советского Союза. Возьмите Google Map и посмотрите на здание штаб-квартиры путинской разведки в Ясенево, там добавилось очень много зданий. Возьмите Google Map и посмотрите на штаб-квартиру Академии внешней разведки, она практически увеличилась в два или три раза по количеству зданий. Таким образом, если рассматривать реальные вещи в Москве, то активность путинских спецслужб увеличилась в четыре раза с момента распада Советского Союза. То есть страна уменьшилась вдвое, а зданий прибавилось в два раза больше: таким образом, в четыре раза активность шпионская путинская увеличилась. Конечно, западные службы думают о том, как им бороться с этой угрозой. На фоне вмешательства путинских спецслужб в электоральный процесс США, на фоне совершенно доказанного вмешательства путинского режима в электоральный процесс во Франции, Запад, конечно, озабочен, и спецслужбы таким образом могут играть на этом. Но западные спецслужбы, в отличие от тех мифов, которые о них распространяют, поставлены в очень жесткие рамки. Это как при Андропове. При Андропове КГБ на самом деле подчинялся очень жестко ЦК КПСС, ничего не мог сделать без санкций ЦК КПСС. Именно поэтому, кстати, Брежнев назначил Андропова и сделал его кандидатом в члены политбюро, таким образом он поставил КГБ под жесткое влияние КПСС. Так вот западные службы тоже стоят под жестким влиянием западных политиков. И хотя у кого-то могут возникать какие-то мысли, реально их реализовывать, я так думаю, невозможно.

– Между убийством Александра Литвиненко и отравлением Сергея Скрипаля можно поставить знак равенства? Это сделано по одной и той же схеме с одними и теми же целями?

След Лугового виден всем, кроме Путина и Лугового

​– Можно, конечно, поставить, потому что это отравление, потому что это использование очень необычного реагента. Но в случае Литвиненко все было гораздо яснее и проще, потому что там след Лугового виден всем, кроме Путина и Лугового. А в случае со Скрипалем нам с вами неизвестны детали. Английская сторона не говорит пока о том, кто подозревается и каким способом этот реагент попал в организм Скрипаля и его дочери Юлии.

– Якобы она привезла его в чемодане из Москвы. Но это пока не подтвержденная информация, а лишь газетные спекуляции.

– Я об этом подумал сразу. Потому что когда человек уезжает на Запад и ощущает, что его жизнь находится в опасности, главная его задача – это ограничить контакты с людьми, которые приезжают из России. То, что его дочь и его сын продолжали жить в России и он с ними виделся постоянно – это странная вещь. Понятно, что спецслужбы, конечно, в таком варианте используют любой канал – родственников, друзей, близких и так далее. Поэтому это совершенно не исключено.