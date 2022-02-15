Журнал "Звезда" вручил премии лучшим авторам 2021 года

Петербургский журнал "Звезда" вручил традиционные ежегодные премии лучшим своим авторам за публикации 2021 года.

Ирина Цимбал награждена за эссе "Думала о тебе и думать буду. Отрывки из дневников". Эссе предваряет публикацию лагерных писем поэта и одного из зачинателей самиздата ленинградца Михаила Красильникова, в кругу которого были многие поэты и филологи — Лев Лосев, Владимир Уфлянд, Владимир Герасимов и другие.

Михаил Давыдов удостоен премии за публицистическую работу о русских общинах XIX века — "Теорема Столыпина".

Прозаик и актер Лев Прынунов оказался победителем с романом-дневником "Бежать, бежать!".

Отмечен цикл стихов Евгения Сливкина. Премию "За лучший дебют" получилапоэтесса Ксения Аксенова.

"Звезда" – старейший ежемесячный толстый журнал России, выходящий с 1924 года. Его возглавляет дуумвират — соредакторы Андрей Арьев и Яков Гордин.

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