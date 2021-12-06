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Журналист Белорусской службы РС арестован сразу после отбытия предыдущего срока

Андрей Кузнечик

Внештатный журналист Белорусской службы Радио Свобода Андрей Кузнечик не был освобождён после истечения срока ареста в Минске. Вместо этого над ним состоялся новый суд, в ходе которого он был арестован ещё на 10 суток, сообщает редакция.

Кузнечик должен был освободиться не позднее понедельника, 6 декабря, после 10 суток ареста. Милиция задержала его 26 ноября в Минске во время прогулки, 30 ноября суд признал его виновным в мелком хулиганстве.

5 декабря срок его ареста истёк, но Кузнечик всё равно остался в спецприёмнике. В понедельник, 6 декабря над ним состоялся новый суд, в результате которого журналист был приговорен еще к 10 суткам ареста по той же статье, о мелком хулиганстве.

Президент медиакорпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джейми Флай заявил, что продление срока наказания в данном случае "само по себе должно рассматриваться как преступление". “Похищение Андрея государством продолжается, и это еще один шаг режима Лукашенко с целью заблокировать доступ белорусского народа к независимой информации”, — добавил он.

  • После президентских выборов в августе 2020 года и последовавших за ними протестов белорусские власти устроили массовые репрессии против оппозиционных политиков, граждан, выступивших против Александра Лукашенко, правозащитников и независимых СМИ. Десятки тысяч человек арестованы, тысячи уволены с работы, заведено больше тысячи уголовных дел. По подсчётам правозащитного центра "Весна", под арестом или в заключении находятся 907 политических заключённых.
  • Белорусские власти закрыли несколько СМИ, в том числе — самый посещаемый интернет-портал Tut.by, он был признан экстремистским сообществом. Аналогичное решение суд в Минске 3 декабря вынес в отношении аккаунтов Белорусской службы РС в социальных сетях. Внештатный консультант Белорусской службы Игорь Лосик с 2020 года находится под арестом по обвинению по тяжкой уголовной статье. В июле было разгромлено помещение редакции Белорусской службы.

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