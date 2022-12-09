Журналист Никитинский и адвокат Резник вышли из президентского СПЧ

Адвокат Генри Резник и обозреватель "Новой газеты" Леонид Никитинский вышли из Совета по правам человека при президенте России.

Резник и Никитинский не присутствовали на встрече Владимира Путина с участниками совета 7 декабря. Резник вышел из СПЧ накануне встречи, причины своего решения он комментировать не стал, сообщила "Адвокатская улица".

Никитинский пояснил "Новой газете Европа", что заявил о своём желании покинуть совет в день вторжения России в Украину – 24 февраля. На что глава СПЧ Валерий Фадеев пообещал исключить его при следующей ротации. "Но про меня, видимо, забыли – с 24 февраля я в работе СПЧ никак не участвовал", – сказал Никитинский.

В ноябре Путин исключил из Совета по правам человека десять человек – в основном правозащитников и журналистов, в том числе бывшего председателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина и журналиста Николая Сванидзе. Вместо них он тем же указом добавил в совет тех, кто продвигает провоенную повестку в России.

Накануне обновления СПЧ стало известно, что на встрече 7 декабря члены совета планируют спросить Путина об иноагентах, наказаниях по статьям о дискредитации армии, полном запрете антивоенных выступлений, а также о мобилизации и вербовке заключённых в ЧВК.

Перед встречей с президентом, по сведениям "Вёрстки", большинство этих вопросов попали в стоп-лист. На прошедшей встрече Путину их не задали.