СПЧ перед встречей с Путиным получил список нежелательных вопросов

Членам Совета по правам человека (СПЧ) на предстоящей 7 декабря онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным рекомендовали не поднимать ряд вопросов, среди которых вероятное убийство сдавшегося в плен Украине бойца "ЧВК Вагнера" Евгения Нужина, применение закона о фейках о российской армии и протесты родственников мобилизованных. Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на источники в СПЧ.

Собеседники издания рассказали, что глава совета Валерий Фадеев, который утверждает все темы и вопросы для обсуждения с Путиным, за последние две недели несколько раз встречался с представителями администрации президента. Они якобы просили не поднимать ряд острых вопросов, чтобы "не расстраивать президента".

В стоп-лист попали темы, предложенные либерально настроенными членами совета, говорят источники "Вёрстки".

При этом членам совета рекомендовано в очередной раз спросить президента об окончании частичной мобилизации, чтобы он снова подтвердил это, так как люди волнуются из-за возможной второй волны призыва.

Кроме того, среди тем, предложенных к обсуждению с Путиным 7 декабря — состояние экологии, санкции против россиян на Западе, проблемы беженцев, вопросы о волонтёрстве, законодательство о запрете пропаганды ЛГБТ. Фадеев ранее сказал, что этот закон не угрожает свободе слова. Это очень понравилось Кремлю, утверждают два источника "Вёрстки" со ссылкой на слова главы СПЧ.

17 ноября президент России подписал указ, согласно которому исключил из СПЧ десять человек – в основном правозащитников и журналистов. Вместо них он тем же указом добавил в Совет тех, кто занимается военной повесткой – в том числе руководитель прокремлёвского "Народного фронта" Юлия Белехова, представитель движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

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