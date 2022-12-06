СПЧ перед встречей с Путиным получил список нежелательных вопросов

Членам Совета по правам человека (СПЧ) на предстоящей 7 декабря онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным рекомендовали не поднимать ряд вопросов, среди которых вероятное убийство сдавшегося в плен Украине бойца "ЧВК Вагнера" Евгения Нужина, применение закона о фейках о российской армии и протесты родственников мобилизованных. Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на источники в СПЧ.
Собеседники издания рассказали, что глава совета Валерий Фадеев, который утверждает все темы и вопросы для обсуждения с Путиным, за последние две недели несколько раз встречался с представителями администрации президента. Они якобы просили не поднимать ряд острых вопросов, чтобы "не расстраивать президента".
В стоп-лист попали темы, предложенные либерально настроенными членами совета, говорят источники "Вёрстки".
При этом членам совета рекомендовано в очередной раз спросить президента об окончании частичной мобилизации, чтобы он снова подтвердил это, так как люди волнуются из-за возможной второй волны призыва.
Кроме того, среди тем, предложенных к обсуждению с Путиным 7 декабря — состояние экологии, санкции против россиян на Западе, проблемы беженцев, вопросы о волонтёрстве, законодательство о запрете пропаганды ЛГБТ. Фадеев ранее сказал, что этот закон не угрожает свободе слова. Это очень понравилось Кремлю, утверждают два источника "Вёрстки" со ссылкой на слова главы СПЧ.
- 17 ноября президент России подписал указ, согласно которому исключил из СПЧ десять человек – в основном правозащитников и журналистов. Вместо них он тем же указом добавил в Совет тех, кто занимается военной повесткой – в том числе руководитель прокремлёвского "Народного фронта" Юлия Белехова, представитель движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
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