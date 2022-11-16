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Шестерым журналистам и активистам из России отказали во въезде в Грузию

Иллюстративное фото

Грузинские пограничники за последние две недели не пустили в страну шестерых российских журналистов и активистов. Об этом "Эху Кавказа" сообщил директор отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев.

Как пишет издание "Агентство", среди тех, кто не смог въехать в Грузию – журналистка "Проекта" Катя Аренина, активистка Pussy Riot Ника Никульшина и менеджер редакции "Медиазоны" Гала Латыговская. Отказы во въезде Арениной, Никульшиной и Латыговской власти Грузии никак не обосновали.

Как рассказала «Агентству» Аренина, ее развернули на границе 14 ноября. В уведомлении о запрете на въезд в графе обоснование были указаны "другие причины". В беседе с журналисткой сотрудник грузинской пограничной службы заявил, что Арениной отказано во въезде в Грузию, разговор записывается, и ничего больше он объяснить не может.

Активистку Pussy Riot Нику Никульшину не пустили в Грузию утром первого ноября. Она рассказала, что её продержали примерно два часа, ничего не объясняя, а потом выдали документ об отказе во въезде с галочкой в графе "другие причины".

Никульшина уехала из России в Грузию в июле прошлого года. У неё есть договор аренды в Грузии на полгода вперед, заключенный с тем же арендодателем, у которого она снимала квартиру ранее.

Гала Латыговская, которая летела в Грузию второго ноября, рассказала "Агентству", что и вовсе не получила никакого уведомления от сотрудников грузинской пограничной службы. После 50-минутного ожидания её просто отправили обратно рейсом авиакомпании Turkish Airlines, на котором она прилетела в Тбилиси.

Грузинские власти информацию об отказе во въезде российским журналистам и активистам пока не комментировали.

  • После начала российского вторжения в Украину из России эмигрировали, по предварительным оценкам, сотни тысяч несогласных с политикой Кремля. С марта по октябрь, в Грузию приехали более 112 тысяч россиян.
  • Из-за наплыва россиян местные НКО требовали ужесточения правил въезда в страну и введения визового режима с Россией.
  • Как сообщалось ранее, с массовыми отказами при попытке пересечь границу Грузии россияне начали сталкиваться в конце лета – начале осени. На границе разворачивали по несколько десятков россиян в день.
  • К середине октября отказов стало меньше, особенно для тех, кто был вынужден покинуть Россию из-за угрозы политически мотивированного преследования, говорит Егор Куроптев.
  • Что стало причиной новых отказов во въезде — неясно. По данным Куроптева, среди тех, кто сейчас столкнулся с запретом на въезд в Грузию, есть также трое человек, которые постоянно проживают в Грузии и арендовали в стране недвижимость на продолжительный срок.

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