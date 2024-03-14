Журналиста Новашова подозревают в сотрудничестве с Радио Свобода

Кемеровского журналиста Андрея Новашова, в квартире которого накануне провели обыск, подозревают в сотрудничестве с Радио Свобода. Об этом пишут Сибирь.Реалии.

По словам знакомых журналиста, обыск проводили по подозрению, что Новашов продолжает сотрудничать со СМИ несмотря на судебный запрет, писал "Сибирский Экспресс".

В марте 2023 года суд признал Новашова виновным в распространении "фейков" о российской армии во "ВКонтакте". Журналиста приговорили к исправительным работам, а также запретили ему заниматься публицистической деятельностью в течение года. Приговор вступил в силу в мае 2023 года.

До этого Новашов сотрудничал с несколькими СМИ, в том числе с Радио Свобода и одним из его проектов - Сибирь.Реалии. В феврале 2024 года российские власти объявили американскую медиакорпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", в состав которой входит Радио Свобода, "нежелательной организацией". За сотрудничество с ней могут возбудить административное дело, а за повторное в течение года – уголовное.

Сейчас Новашов работает кочегаром во исполнение судебного решения об исправительных работах. В судах он отрицал свою вину и называл дело местью властей за свою журналистскую деятельность. Закон о "фейках" он считает "мощным оружием по борьбе с пацифистами".