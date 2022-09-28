Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Махачкале арестовал журналистку Радио Свобода Юлию Вишневецкую на 5 суток

Юлия Вишневецкая

Документалист и журналист, внештатный корреспондент Русской службы Радио Свобода Юлия Вишневецкая, задержанная 26 сентября в Махачкале, арестована судом на 5 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против мобилизации. Об этом сообщила адвокат Вишневецкой Аида Касимова. По нашим данным, для отбытия наказания журналиста доставили в селение Карабудахкент.

На судебном заседании Вишневецкая объясняла, что по заданию редакции, как журналист, пришла на митинг, чтобы выяснить мнение граждан относительно мобилизации.

Вишневецкую, как и других журналистов, задержали на акции в понедельник, доставили в отделении полиции, у многих отобрали телефоны, долгое время не допускали к ним адвокатов.

Задержание документалиста осудил президент медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Юлия всего лишь выполняла свою журналистскую работу, действуя в интересах российской аудитории, - напомнил он, — Она должна быть немедленно освобождена".

26 сентября в Махачкале несколько сотен человек вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной. По данным Кавказ.Реалии, в этот день полицейские задержали 110 человек.

  • 25 сентября в Махачкале уже проходил стихийный митинг против мобилизации для участия в войне в Украине, среди его участников много женщин. Было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела.
  • Юлия Вишневецкая - корреспондент Русской службы Радио Свободы и журналист-документалист, автор документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Матери вышли на улицы
Embed
Матери вышли на улицы

No media source currently available

0:00 0:20:17 0:00

Матери вышли на улицы

Ожесточённые протесты против мобилизации


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG