Документалист и журналист, внештатный корреспондент Русской службы Радио Свобода Юлия Вишневецкая, задержанная 26 сентября в Махачкале, арестована судом на 5 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против мобилизации. Об этом сообщила адвокат Вишневецкой Аида Касимова. По нашим данным, для отбытия наказания журналиста доставили в селение Карабудахкент.
На судебном заседании Вишневецкая объясняла, что по заданию редакции, как журналист, пришла на митинг, чтобы выяснить мнение граждан относительно мобилизации.
Вишневецкую, как и других журналистов, задержали на акции в понедельник, доставили в отделении полиции, у многих отобрали телефоны, долгое время не допускали к ним адвокатов.
Задержание документалиста осудил президент медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Юлия всего лишь выполняла свою журналистскую работу, действуя в интересах российской аудитории, - напомнил он, — Она должна быть немедленно освобождена".
26 сентября в Махачкале несколько сотен человек вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной. По данным Кавказ.Реалии, в этот день полицейские задержали 110 человек.
- 25 сентября в Махачкале уже проходил стихийный митинг против мобилизации для участия в войне в Украине, среди его участников много женщин. Было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела.
- Юлия Вишневецкая - корреспондент Русской службы Радио Свободы и журналист-документалист, автор документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни".
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