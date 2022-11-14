Арестованную за "фейки" журналистку перевели из СИЗО под домашний арест

Суд в Барнауле перевёл активистку, корреспондентку издания RusNews Марию Пономаренко из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил Сибирь.Реалии её адвокат Дмитрий Шитов.

Пономаренко обвиняют в распространении фейков о российской армии. По версии следствия, Пономаренко опубликовала в телеграме пост об обстреле драматического театра в Мариуполе, где укрывались мирные жители.

Суд постановил изменить меру пресечения после работы адвоката, а также "по мотиву гуманного обращения и соблюдения интересов её дочерей", пояснил Шитов.

Журналистку арестовали в апреле в Санкт-Петербурге и этапировали в СИЗО Барнаула. В сентябре из-за ухудшения психологического состояния – у неё диагностировано истерическое расстройство личности – Пономаренко вскрыла себе вены.

В переписке с корреспондентом Сибирь.Реалии журналистка рассказала, что в СИЗО у неё выросло "количество тревог и беспокойств", в том числе – за двух несовершеннолетних дочерей, и обострилась клаустрофобия.