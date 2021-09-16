Журналисток "Важных историй" оштрафовали за пикеты

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал журналисток издания "Важные истории" Алесю Мароховскую, Ирину Долинину и Полину Ужвак, задержанных на акции против признания российских независимых СМИ "иностранными агентами".

Их признали виновными в нарушении правил проведения митингов, каждой из них назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Они будут обжаловать решение суда. Серия одиночных пикетов проходила 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, около у здания Минюста в Москве.

14 сентября более 150 российских СМИ, некоммерческих и благотворительных организаций запустили петицию с требованием отменить закон об "иностранных агентах". За двое суток ее подписали почти 100 тысяч человек.

"Важные истории" внесены в реестр СМИ "иностранных агентов". Мароховская и Долинина также попали в этот реестр в личном качестве.

Понятие "СМИ-иноагента" появилось в российском законодательстве в 2017 году, тогда же в реестр были включены первые СМИ, в том числе Радио Свобода и его региональные проекты. Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода не согласилась с этим решением российских властей. Она оспаривает применение законодательства об "иноагентах" в Европейском суде по правам человека.