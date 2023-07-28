Журналисты подтвердили гибель более 28 тысяч российских военных в Украине

На 28 июля известны имена 28 652 российских военнослужащих, погибших в ходе войны с Украиной. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтёров. В список входят только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить.

Исследователи ведут подсчёт по открытым источникам - сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть в два - два с половиной раза выше. Так, на конец мая этого года подсчёт изданий "Медиазона" и "Медуза" показал число погибших на войне в 47 тысяч человек. Это число журналисты получили, исходя из данных об избыточной смертности мужчин боеспособного возраста.

С момента предыдущей сводки 30 июня в список добавилось 1851 имя.

Исследователи уточняют, что прирост числа погибших заключённых становится всё меньше. По их данным, сейчас заключённые служат в отрядах "Шторм Z" Министерства обороны. Насколько массово идет вербовка в колониях прямо сейчас, пока неясно.

Всего журналистам известно о смерти 2976 мобилизованных россиян – 60% из них погибли в период с 1 января 2023 года.

Аналитики, которые следят за контрнаступлением Украины в Запорожской области, отмечали высокие потери среди российской артиллерии и ракетных войск. Би-би-си и "Медиазона" видят косвенные подтверждения этого: число погибших военнослужащих артиллерийских войск за прошедший месяц росло быстрее, чем ранее.

За прошедший месяц стало известно о гибели 17 офицеров в звании от подполковника и выше. 11 июля подтвердилась гибель первого генерал-лейтенанта — это был Олег Цоков, заместитель командующего Южного военного округа. Всего в списке погибших высокопоставленных офицеров сейчас 280 человек.

Больше всего похоронок приходит в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Ростовскую область. Большое число сообщений о гибели из Краснодарского края, среди прочего, объясняется тем, что там волонтёры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных — то есть о большем числе потерь становится известно публично.