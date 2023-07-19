С начала полномасштабного военного вторжения в Украину в 2022 году и до захвата Бахмута в мае 2023 года российская ЧВК "Вагнер" потеряла 22 тысячи человек убитыми — это почти что каждый третий боец. Такая оценка появилась в близком к ЧВК телеграм-канале "Разгрузка Вагнера".
Канал цитирует слова члена ЧВК под позывным Маркс, утверждается, что он сейчас командует штабом наёмников. По его словам, всего через "Вагнер" за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч — заключённые из российских колоний. 40 тысяч человек получили ранения, утверждает он.
Заявленные потери только одного подразделения российских сил, на 46 процентов выше, чем официальное число погибших советских военных во всей войне в Афганистане (15 051 человек), в четыре раза выше безвозвратных потерь российской армии в Первой чеченской войне. Город с населением в 22 тысячи человек был бы больше, чем несколько сот городов в России, в том числе Бологого, Омутнинска, Ряжска.
- Раскрытые потери — самые высокие из тех, что сообщались официальными и полуофициальными источниками с российской стороны. Москва не сообщает о погибших. Последний раз министерство обороны приводило общее число убитых в сентябре 2022 года – 5937. Тогда оценка критиковалась даже в российском провоенном сообществе: утверждалось, что речь идёт только о военнослужащих российской армии, без учёта других силовых структур и подразделений, также принимающих участие в войне.
- В июле издания "Медуза" и "Медиазона" выпустили исследование, согласно которому за 15 месяцев полномасштабного вторжения в Украину погибли около 47 тысяч российских военных. Если эта оценка верна, и верно сообщение в вагнеровском канале, почти каждый второй убитый российский военный в Украине служил в ЧВК "Вагнер".
- Подразделение объявило, что завершило участвовать в войне. 19 июля в сети было опубликовано видео с главой ЧВК Евгением Пригожиным, где он заявил, что на фронте "происходит позор, в котором нам не нужно участвовать". По словам Маркса, до 10 тысяч вагнеровцев перемещаются в Беларусь. Ещё 15, как утверждается, находятся в отпусках. Сколько человек подписали контракты с министерством обороны, как предложили наёмника российские власти, он не уточнил.
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