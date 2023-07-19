С начала полномасштабного военного вторжения в Украину в 2022 году и до захвата Бахмута в мае 2023 года российская ЧВК "Вагнер" потеряла 22 тысячи человек убитыми — это почти что каждый третий боец. Такая оценка появилась в близком к ЧВК телеграм-канале "Разгрузка Вагнера".

Канал цитирует слова члена ЧВК под позывным Маркс, утверждается, что он сейчас командует штабом наёмников. По его словам, всего через "Вагнер" за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч — заключённые из российских колоний. 40 тысяч человек получили ранения, утверждает он.

Заявленные потери только одного подразделения российских сил, на 46 процентов выше, чем официальное число погибших советских военных во всей войне в Афганистане (15 051 человек), в четыре раза выше безвозвратных потерь российской армии в Первой чеченской войне. Город с населением в 22 тысячи человек был бы больше, чем несколько сот городов в России, в том числе Бологого, Омутнинска, Ряжска.