Журналисты подтвердили гибель более 8700 военных РФ в войне в Украине

На 11 ноября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 8712 российских военнослужащих. По меньшей мере 163 из них – это мобилизованные россияне, погибшие в зоне боевых действий. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтёров.

Из общего числа погибших 1278 человек, то есть 16%, – офицеры. Среди погибших – четыре генерала и 44 полковника. Более 2400 погибших – это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. К девятому месяцу войны наибольшее число потерь – 18% – приходится на пехоту.

Больше всего погибших из Краснодарского края – 365 человек, на втором месте находится Дагестан – 338 человек, за ним следует Бурятия – 332 человека.

Всего достоверно известно о смерти 198 мобилизованных россиян, из которых 35 умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус.

Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.

"Следовательно, по самой консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 400 человек", – говорится в публикации.