Балтфлот сдвинул самолет с мертвой точки

Все, что нужно знать рано утром 5 января
Доброе утро!
Главный герой вчерашнего дня А-320, прилетевший из Москвы в Калининград. Долетел он нормально, но сел не очень удачно и выкатился за пределы ВПП.
Ну выкатился и выкатился – никто не пострадал, паники не было. Просто потом этот А-320 сутки не могли убрать с поля, потому что в области не оказалось техники, чтобы его приподнять. Аэропорт Храброво не работал, были задержаны больше десяти рейсов, в аэропорту находились полторы тысячи человек (а он маленький). Вечером губернатор Калининградской области поблагодарил Балтийский флот (sic!) и МЧС и с облегчением сообщил: “Этот день закончен все-таки на позитивной ноте! Самолет удалось сдвинуть с мертвой точки!”
О местонахождении заключенного Ильдара Дадина власти по-прежнему ничего не сообщают – только полиция в Москве задержала шестерых участников одиночных пикетов в его поддержку. Их обвинили в том же административном правонарушении, за многократное совершение которого Дадина посадили на 2,5 года: в нарушении установленного порядка проведения пикетирования. А потом отпустили.
В связи с новогодним терактом в Стамбуле задержаны еще 40 человек. Среди них 20 несовершеннолетних (9 мальчиков и 11 девочек) из Кыргызстана, Дагестана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Всех их полиция считает связанными с ИГ. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу объявил, что личность стрелка "установлена", но отказался назвать его имя.
В связи с терактом на рождественской ярмарке в Берлине задержан возможный сообщник, выходец из Туниса. Известно, что накануне теракта он обедал в ресторане с его исполнителем (которого позже застрелили при задержании в Италии).
Военный суд в Тель-Авиве признал израильского солдата Элора Азарию виновным в убийстве раненого палестинца – участника ножевого теракта. Это убийство раскололо израильское общество, когда в сети распространилось видео, свидетельствующее, что Азария выстрелил в голову и так уже неподвижному нападавшему. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента страны помиловать Азарию (срок которому еще даже не оглашен).
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в подконтрольных сепаратистам районах Донбасса находятся 5 тыс. российских военнослужащих, а новый председатель ОБСЕ рассказал о планах расширить зону контроля на всю территорию Донбасса, чтобы добиться “полноценного прекращения огня”.
Еще из жизни сепаратистов: в Бендерах прошла первая за восемь лет встреча глав Молдовы и Приднестровья. Обсуждали вопросы перемещения граждан.
Теперь увлекательная рубрика “Россия на международной арене”:
Твиттер Трампа вызвал недоумение у спецслужб США: избранный президент опять усомнился в причастности России ко взлому серверов демократической партии (согласившись в этом с Ассанджем) и выразил недоумение, что брифинг по этому вопросу ему устроят в пятницу. Глава ЦРУ попросил Трампа все-таки дождаться этой пятницы.
Конгресс США готовится к отмене реформы здравоохранения, проведенной Бараком Обамой. Обама встретился по этому поводу с демократами, избранный вице-президент США Майк Пенс – с республиканцами. Предстоит битва, но большинство в обеих палатах – у республиканцев. Дебаты открыл Берни Сандерс – в качестве наглядного пособия он воспользовался гигантским твитом Дональда Трампа.
Барак Обама попрощался с вооруженными силами как верховный главнокомандующий на базе в Форт-Майер, штат Вирджиния.
Глава французского Национального фронта Марин Ле Пен предложила Евросоюзу отказаться от евро и вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, во Франции по запросу из Сербии арестовали бывшего премьера Косова, а новым послом Великобритании в ЕС назначили Тима Барроу, который в 2011-2015 годах был послом Соединенного Королевства в России, а до этого работал в Украине.
Три ссылки сегодня все о прошлом:
Искренне ваши,
Семь-сорок