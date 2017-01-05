Балтфлот сдвинул самолет с мертвой точки

Доброе утро!

Главный герой вчерашнего дня А-320, прилетевший из Москвы в Калининград. Долетел он нормально, но сел не очень удачно и выкатился за пределы ВПП.

Ну выкатился и выкатился – никто не пострадал, паники не было. Просто потом этот А-320 сутки не могли убрать с поля, потому что в области не оказалось техники, чтобы его приподнять. Аэропорт Храброво не работал, были задержаны больше десяти рейсов, в аэропорту находились полторы тысячи человек (а он маленький). Вечером губернатор Калининградской области поблагодарил Балтийский флот (sic!) и МЧС и с облегчением сообщил: “Этот день закончен все-таки на позитивной ноте! Самолет удалось сдвинуть с мертвой точки!”

О местонахождении заключенного Ильдара Дадина власти по-прежнему ничего не сообщают – только полиция в Москве задержала шестерых участников одиночных пикетов в его поддержку. Их обвинили в том же административном правонарушении, за многократное совершение которого Дадина посадили на 2,5 года: в нарушении установленного порядка проведения пикетирования. А потом отпустили.

В связи с новогодним терактом в Стамбуле задержаны еще 40 человек. Среди них 20 несовершеннолетних (9 мальчиков и 11 девочек) из Кыргызстана, Дагестана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Всех их полиция считает связанными с ИГ. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу объявил, что личность стрелка "установлена", но отказался назвать его имя.

В связи с терактом на рождественской ярмарке в Берлине задержан возможный сообщник, выходец из Туниса. Известно, что накануне теракта он обедал в ресторане с его исполнителем (которого позже застрелили при задержании в Италии).

Военный суд в Тель-Авиве признал израильского солдата Элора Азарию виновным в убийстве раненого палестинца – участника ножевого теракта. Это убийство раскололо израильское общество, когда в сети распространилось видео, свидетельствующее, что Азария выстрелил в голову и так уже неподвижному нападавшему. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента страны помиловать Азарию (срок которому еще даже не оглашен).

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в подконтрольных сепаратистам районах Донбасса находятся 5 тыс. российских военнослужащих, а новый председатель ОБСЕ рассказал о планах расширить зону контроля на всю территорию Донбасса, чтобы добиться “полноценного прекращения огня”.

Еще из жизни сепаратистов: в Бендерах прошла первая за восемь лет встреча глав Молдовы и Приднестровья. Обсуждали вопросы перемещения граждан.

Теперь увлекательная рубрика “Россия на международной арене”:

Глава ЦРУ Джон Бреннан сказал в интервью телеканалу PBS, что Россия в ходе операции в Сирии применяет тактику “выжженной земли”. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ответил, что международная коалиция вообще “методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения”. Поговорили.

Посол России на Филиппинах сказал на пресс-конференции, что Москва готова стать “близким другом этой страны”, то есть поставлять оружие. Как нынешний президент Филиппин Родриго Дутерте ведет “войну с наркотиками”, в ходе которой за полгода убиты больше шести тысяч человек, читайте тут.

Томас Грэм, человек, которого прочат на пост посла США в России, дал пространное интервью, в котором объяснил, в каких рамках международное сообщество должно признать наличие у России “долгосрочных интересов в Украине”, как будут снимать санкции и почему Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО. О непригодности твиттера Трампа для решения внешнеполитических проблем он тоже поговорил.

Твиттер Трампа вызвал недоумение у спецслужб США: избранный президент опять усомнился в причастности России ко взлому серверов демократической партии (согласившись в этом с Ассанджем) и выразил недоумение, что брифинг по этому вопросу ему устроят в пятницу. Глава ЦРУ попросил Трампа все-таки дождаться этой пятницы.

Конгресс США готовится к отмене реформы здравоохранения, проведенной Бараком Обамой. Обама встретился по этому поводу с демократами, избранный вице-президент США Майк Пенс – с республиканцами. Предстоит битва, но большинство в обеих палатах – у республиканцев. Дебаты открыл Берни Сандерс – в качестве наглядного пособия он воспользовался гигантским твитом Дональда Трампа.

Барак Обама попрощался с вооруженными силами как верховный главнокомандующий на базе в Форт-Майер, штат Вирджиния.

Глава французского Национального фронта Марин Ле Пен предложила Евросоюзу отказаться от евро и вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, во Франции по запросу из Сербии арестовали бывшего премьера Косова, а новым послом Великобритании в ЕС назначили Тима Барроу, который в 2011-2015 годах был послом Соединенного Королевства в России, а до этого работал в Украине.

Три ссылки сегодня все о прошлом:

“Люди всегда лгут по мелочам, потому что человек слаб, но чтобы в центре всего, что ты говоришь, было противоположное тому, что ты делаешь, – это несвойственно человеку”, – полагает бывший советский диссидент и “старый эмигрант” Павел Литвинов. Читайте хороший разговор с ним.

“Однажды, когда ворота тюрьмы открыли – туда въезжала машина, – королевский пудель Чертик ворвался во двор тюрьмы. В это время была прогулка заключенных. Увидев Розу, Чертик бросился ей на грудь, вылизал лицо, потом отскочил, не даваясь в руки, еще и еще раз бросался к ней. Роза испугалась, что кто-нибудь из охраны пристрелит его, но, видно, и их тронула собачья преданность”. Воспоминания внучки Карла Радека Нины Сидоровой.

“28 декабря 1741 года на двор Якова Кропоткина, главного судьи Сыскного приказа, явился вор Ванька Каин. Он был слегка пьян, при себе имел повинную и список известных московских воров, которых собирался сдать властям в обмен на помилование”. История о том, как у Ваньки Каина все получилось – так всю жизнь и сдавал.

Искренне ваши,

Семь-сорок