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7:40

Балтфлот сдвинул самолет с мертвой точки

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Все, что нужно знать рано утром 5 января

Доброе утро!

Главный герой вчерашнего дня А-320, прилетевший из Москвы в Калининград. Долетел он нормально, но сел не очень удачно и выкатился за пределы ВПП.

Ну выкатился и выкатился – никто не пострадал, паники не было. Просто потом этот А-320 сутки не могли убрать с поля, потому что в области не оказалось техники, чтобы его приподнять. Аэропорт Храброво не работал, были задержаны больше десяти рейсов, в аэропорту находились полторы тысячи человек (а он маленький). Вечером губернатор Калининградской области поблагодарил Балтийский флот (sic!) и МЧС и с облегчением сообщил: “Этот день закончен все-таки на позитивной ноте! Самолет удалось сдвинуть с мертвой точки!”

О местонахождении заключенного Ильдара Дадина власти по-прежнему ничего не сообщают – только полиция в Москве задержала шестерых участников одиночных пикетов в его поддержку. Их обвинили в том же административном правонарушении, за многократное совершение которого Дадина посадили на 2,5 года: в нарушении установленного порядка проведения пикетирования. А потом отпустили.

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В связи с новогодним терактом в Стамбуле задержаны еще 40 человек. Среди них 20 несовершеннолетних (9 мальчиков и 11 девочек) из Кыргызстана, Дагестана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Всех их полиция считает связанными с ИГ. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу объявил, что личность стрелка "установлена", но отказался назвать его имя.

В связи с терактом на рождественской ярмарке в Берлине задержан возможный сообщник, выходец из Туниса. Известно, что накануне теракта он обедал в ресторане с его исполнителем (которого позже застрелили при задержании в Италии).

Военный суд в Тель-Авиве признал израильского солдата Элора Азарию виновным в убийстве раненого палестинца – участника ножевого теракта. Это убийство раскололо израильское общество, когда в сети распространилось видео, свидетельствующее, что Азария выстрелил в голову и так уже неподвижному нападавшему. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента страны помиловать Азарию (срок которому еще даже не оглашен).

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в подконтрольных сепаратистам районах Донбасса находятся 5 тыс. российских военнослужащих, а новый председатель ОБСЕ рассказал о планах расширить зону контроля на всю территорию Донбасса, чтобы добиться “полноценного прекращения огня”.

Еще из жизни сепаратистов: в Бендерах прошла первая за восемь лет встреча глав Молдовы и Приднестровья. Обсуждали вопросы перемещения граждан.

Теперь увлекательная рубрика “Россия на международной арене”:

  • Глава ЦРУ Джон Бреннан сказал в интервью телеканалу PBS, что Россия в ходе операции в Сирии применяет тактику “выжженной земли”. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ответил, что международная коалиция вообще “методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения”. Поговорили.
  • Посол России на Филиппинах сказал на пресс-конференции, что Москва готова стать “близким другом этой страны”, то есть поставлять оружие. Как нынешний президент Филиппин Родриго Дутерте ведет “войну с наркотиками”, в ходе которой за полгода убиты больше шести тысяч человек, читайте тут.
  • Томас Грэм, человек, которого прочат на пост посла США в России, дал пространное интервью, в котором объяснил, в каких рамках международное сообщество должно признать наличие у России “долгосрочных интересов в Украине”, как будут снимать санкции и почему Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО. О непригодности твиттера Трампа для решения внешнеполитических проблем он тоже поговорил.

Твиттер Трампа вызвал недоумение у спецслужб США: избранный президент опять усомнился в причастности России ко взлому серверов демократической партии (согласившись в этом с Ассанджем) и выразил недоумение, что брифинг по этому вопросу ему устроят в пятницу. Глава ЦРУ попросил Трампа все-таки дождаться этой пятницы.

Конгресс США готовится к отмене реформы здравоохранения, проведенной Бараком Обамой. Обама встретился по этому поводу с демократами, избранный вице-президент США Майк Пенс – с республиканцами. Предстоит битва, но большинство в обеих палатах – у республиканцев. Дебаты открыл Берни Сандерс – в качестве наглядного пособия он воспользовался гигантским твитом Дональда Трампа.

Барак Обама попрощался с вооруженными силами как верховный главнокомандующий на базе в Форт-Майер, штат Вирджиния.

Глава французского Национального фронта Марин Ле Пен предложила Евросоюзу отказаться от евро и вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, во Франции по запросу из Сербии арестовали бывшего премьера Косова, а новым послом Великобритании в ЕС назначили Тима Барроу, который в 2011-2015 годах был послом Соединенного Королевства в России, а до этого работал в Украине.

Три ссылки сегодня все о прошлом:

  • “Люди всегда лгут по мелочам, потому что человек слаб, но чтобы в центре всего, что ты говоришь, было противоположное тому, что ты делаешь, – это несвойственно человеку”, – полагает бывший советский диссидент и “старый эмигрант” Павел Литвинов. Читайте хороший разговор с ним.
  • “Однажды, когда ворота тюрьмы открыли – туда въезжала машина, – королевский пудель Чертик ворвался во двор тюрьмы. В это время была прогулка заключенных. Увидев Розу, Чертик бросился ей на грудь, вылизал лицо, потом отскочил, не даваясь в руки, еще и еще раз бросался к ней. Роза испугалась, что кто-нибудь из охраны пристрелит его, но, видно, и их тронула собачья преданность”. Воспоминания внучки Карла Радека Нины Сидоровой.
  • “28 декабря 1741 года на двор Якова Кропоткина, главного судьи Сыскного приказа, явился вор Ванька Каин. Он был слегка пьян, при себе имел повинную и список известных московских воров, которых собирался сдать властям в обмен на помилование”. История о том, как у Ваньки Каина все получилось – так всю жизнь и сдавал.

Искренне ваши,
Семь-сорок

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