“Так называемый судья” Робарт и шестая кампания Жириновского

Доброе утро!

Пока вы отдыхали, сразу четыре политика пошли в президенты. Во Франции глава Национального фронта Марин Ле Пен начала кампанию с нападок на глобализацию. Глобализация, по ее словам, создает общество, в котором “рабы производят товары для безработных”. Ей следует противопоставить “локальную революцию” под лозунгами “умного протекционизма и экономического патриотизма”. Опросы показывают, что Ле Пен может победить в первом туре в апреле, но скорее всего проиграет во втором.

В борьбу за пост президента России вступили сразу трое. Алексей Навальный (для которого прокуроры в Кирове в пятницу попросили пять лет условно) в субботу открыл предвыборный штаб в Петербурге. Владимира Жириновского на съезде ЛДПР переизбрали лидером партии, и он сказал журналистам, что скорее всего пойдет на президентские выборы в шестой раз – такая уж ему досталась доля (официальное выдвижение произойдет в декабре). Григория Явлинского “Яблоко” выдвинуло в президенты еще в 2016 году – в субботу он объявил о начале кампании, и в твиттере стали с удовольствием цитировать предвыборный ролик партии, подготовленный для думских выборов (на которых партия не получила ни одного мандата).

Дела активно рассматривались в США. В пятницу в Федеральном окружном суде Западного округа в Сиэтле началось рассмотрение иска штатов Вашингтон и Миннесота об отмене указа президента Дональда Трампа, ограничивающего въезд в страну граждан семи преимущественно мусульманских стран. Судья Джеймс Робарт приостановил действие указа на все время рассмотрения иска. Ведомства, ответственные за исполнение президентского указа, подчинились этому решению. Авиакомпании возобновили регистрацию пассажиров, въезд которым был ранее запрещен. Дональд Трамп назвал Робарта “так называемым судьей”. Минюст США обжаловал решение суда, апелляционный суд в воскресенье отклонил жалобу. Новую жалобу Минюст подаст сегодня.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сказал, что уважает президента России Путина. Когда ведущий Билл О’Рейли заметил, что Путин – убийца, Трамп ответил, что в США тоже много убийц.





В ночь на воскресенье Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко. Обсуждали обострение ситуации в Донбассе. Оба считают “срочной необходимостью” полное прекращение огня. В воскресенье местные власти доложили Порошенко, что в Авдеевке восстановлено электроснабжение. Российские медиа весь вечер транслировали сообщения “ДНР” о переброске в Авдеевку украинской военной техники, украинские военные сообщили о сорока обстрелах за сутки со стороны пророссийских сепаратистов. В контролируемом сепаратистами Луганске в результате взрыва фугаса погиб начальник “народной милиции” Олег Анащенко.

Выходец из Египта, напавший в пятницу с мачете на французского военного у Лувра, пришел в себя, но на вопросы следователей отвечать отказался. Власти Франции считают, что это нападение носило террористический характер.

В Турции в воскресенье по подозрению в связях с ИГ полиция задержала более 400 человек.

В Румынии продолжаются масштабные акции протеста с требованием отставки правительства – несмотря на то, что экстренное заседание парламента аннулировало уже подписанный указ об отмене уголовного наказания за коррупцию, не превышающую 48 тысяч долларов. В акциях по всей стране принимают участие около 500 тысяч человек.

Российские новости списком:

Состояние координатора “Открытой России” Владимира Кара-Мурзы, по данным его адвоката, остается критическим, он в реанимации. Кара-Мурза был госпитализирован в четверг с теми же симптомами, что и в мае 2015 года. Следственный комитет начал проверку.

Дело об “измене Шалтая-Болтая”: сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, обвиняемый в госизмене в пользу США, отказался от признательных показаний, которые дал после ареста. В то же время предполагаемый руководитель “Шалтая” Владимир Аникеев признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации. Адвокат Аникеева настаивает, что никакой связи между делом “Шалтая” и делом о госизмене в ФСБ нет. Анонимные источники, на которые ссылаются разные российские СМИ, утверждают обратное.

Из Петербурга – только культурные новости. РПЦ получила в свое распоряжение Сампсониевский собор, ранее входивший – вместе со Смольным, Исаакием и Спасом-на-Крови – в состав государственного музея-памятника “Исаакиевский собор”. Главного библиографа Российской национальной библиотеки Татьяну Шумилову пригрозили уволить за критику объединения РНБ с Российской государственной библиотекой (РГБ).

На жительницу Белгорода завели дело за публикацию фотографии, на которой она прикуривает сигарету от свечи в храме (оскорбление религиозных чувств, статья 148 УК РФ).

На этой чувствительной ноте перейдем к трем ссылкам – сегодня это отрывки из трех книг об истории России:

“Азиатская одиссея” – автобиографический роман Дмитрия Алешина – белого офицера, участника Гражданской войны и монгольской эпопеи барона Унгерна. Книга была написана на английском и вышла в 1940 г. в Нью-Йорке. Читайте об отступлении из взятого Красной армией Омска в декабре 1919 г., приключениях белого отряда в занятом красными Томске и службе Алешина в организованной большевиками санитарной группе, которая занималась дезинфекцией для борьбы с тифом.

Книга Анатолия Воронина “Москва. 1941” воссоздает на основе дневников москвичей хронику постепенного превращения советской столицы в осажденную крепость. Читайте отрывок, посвященный событиям октября 1941 года.

В “Новом издательстве” выходит расширенное переиздание “Полдня” Натальи Горбаневской – одного из ключевых текстов диссидентского движения, посвященного демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию. Читайте письма Горбаневской к матери, вошедшие в этот расширенный том.

Искренне ваши,

Семь-сорок