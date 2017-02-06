“Так называемый судья” Робарт и шестая кампания Жириновского

Все, что нужно знать рано утром 6 февраля
Доброе утро!
Пока вы отдыхали, сразу четыре политика пошли в президенты. Во Франции глава Национального фронта Марин Ле Пен начала кампанию с нападок на глобализацию. Глобализация, по ее словам, создает общество, в котором “рабы производят товары для безработных”. Ей следует противопоставить “локальную революцию” под лозунгами “умного протекционизма и экономического патриотизма”. Опросы показывают, что Ле Пен может победить в первом туре в апреле, но скорее всего проиграет во втором.
В борьбу за пост президента России вступили сразу трое. Алексей Навальный (для которого прокуроры в Кирове в пятницу попросили пять лет условно) в субботу открыл предвыборный штаб в Петербурге. Владимира Жириновского на съезде ЛДПР переизбрали лидером партии, и он сказал журналистам, что скорее всего пойдет на президентские выборы в шестой раз – такая уж ему досталась доля (официальное выдвижение произойдет в декабре). Григория Явлинского “Яблоко” выдвинуло в президенты еще в 2016 году – в субботу он объявил о начале кампании, и в твиттере стали с удовольствием цитировать предвыборный ролик партии, подготовленный для думских выборов (на которых партия не получила ни одного мандата).
Дела активно рассматривались в США. В пятницу в Федеральном окружном суде Западного округа в Сиэтле началось рассмотрение иска штатов Вашингтон и Миннесота об отмене указа президента Дональда Трампа, ограничивающего въезд в страну граждан семи преимущественно мусульманских стран. Судья Джеймс Робарт приостановил действие указа на все время рассмотрения иска. Ведомства, ответственные за исполнение президентского указа, подчинились этому решению. Авиакомпании возобновили регистрацию пассажиров, въезд которым был ранее запрещен. Дональд Трамп назвал Робарта “так называемым судьей”. Минюст США обжаловал решение суда, апелляционный суд в воскресенье отклонил жалобу. Новую жалобу Минюст подаст сегодня.
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сказал, что уважает президента России Путина. Когда ведущий Билл О’Рейли заметил, что Путин – убийца, Трамп ответил, что в США тоже много убийц.
В ночь на воскресенье Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко. Обсуждали обострение ситуации в Донбассе. Оба считают “срочной необходимостью” полное прекращение огня. В воскресенье местные власти доложили Порошенко, что в Авдеевке восстановлено электроснабжение. Российские медиа весь вечер транслировали сообщения “ДНР” о переброске в Авдеевку украинской военной техники, украинские военные сообщили о сорока обстрелах за сутки со стороны пророссийских сепаратистов. В контролируемом сепаратистами Луганске в результате взрыва фугаса погиб начальник “народной милиции” Олег Анащенко.
Выходец из Египта, напавший в пятницу с мачете на французского военного у Лувра, пришел в себя, но на вопросы следователей отвечать отказался. Власти Франции считают, что это нападение носило террористический характер.
В Турции в воскресенье по подозрению в связях с ИГ полиция задержала более 400 человек.
В Румынии продолжаются масштабные акции протеста с требованием отставки правительства – несмотря на то, что экстренное заседание парламента аннулировало уже подписанный указ об отмене уголовного наказания за коррупцию, не превышающую 48 тысяч долларов. В акциях по всей стране принимают участие около 500 тысяч человек.
Российские новости списком:
На этой чувствительной ноте перейдем к трем ссылкам – сегодня это отрывки из трех книг об истории России:
Искренне ваши,
Семь-сорок