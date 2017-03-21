“Вокруг смеха” возвращается. Еще два года ко второму сроку Мохнаткина

Доброе утро!

Пресс-служба российского Первого канала сообщила, что возрождает “легендарную” программу “Вокруг смеха” через 25 лет после выхода последнего выпуска.

Расследование в духе этой картинки опубликовала “Новая газета”: за судьбой выведенных из России 22 млрд. долларов в полном объеме можно проследить тут, в кратком – здесь. Одним из конечных бенефициаров оказался сын бывшего советника бывшего главы РЖД Алексей Крапивин.

Теперь о лишениях:

Европейский университет в Петербурге решением арбитражного суда Ленобласти лишен лицензии. Решение будет обжаловано. Если ЕУ проиграет и апелляцию, университет будет добиваться получения новой лицензии, пишет в твиттере один из основателей ЕУ, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

Центр Рерихов решением арбитражного суда Москвы выселен из усадьбы Лопухиной.

Выборы президента Российской академии наук перенесли на ноябрь, а нынешний президент РАН уже заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру. Два других претендента тоже отказались.

Помощников трех депутатов петербургского законодательного собрания лишили доступа в Мариинский дворец – после крупнейшей за последние годы акции в защиту города.

Российская омбудсмен сообщила о росте детских самоубийств на 57% и обвинила в этом “группы смерти” в соцсетях. Специалисты, правда, затрудняются сказать, откуда Анна Кузнецова взяла такие цифры.

Но есть и “приобретения”.

Активисту Сергею Мохнаткину, отбывающему уже второй срок (4 года 6 месяцев) за “применение насилия против полицейского”, добавили еще два года – за дезорганизацию работы колонии. Первый раз его арестовали 31 декабря 2009 года в ходе акции “Стратегии 31”. Тогда он получил 2 года 6 месяцев, вину не признал, и незадолго до окончания срока его помиловал Дмитрий Медведев (у которого как раз тоже кончался срок). Сейчас Мохнаткину 63 года.

Еще один в зеленке. Блогер Норвежский Лесной вымазал лицо зеленкой и вышел на Красную площадь. Его задержали. Ненадолго. Сводную статью о запрете разных акций сторонников Навального читайте здесь.

Набережную в Архангельске выложили паркетом к Арктическому форуму.

Российские военные новости. Reuters со ссылкой на сирийских курдов пишет о создании новой российской военной базы в Сирии, а “Фонтанка” сообщает о гибели в Сирии члена так называемой ЧВК Вагнера.





В ходе слушаний в Конгрессе США директор ФБР подтвердил, что ведомство ведет расследование о возможном вмешательстве России в американский избирательный процесс в прошлом году. Ничего конкретного сказано не было (все засекречено), но Джеймс Коми уверен, что “они (русские) вернутся в 2020-м”. ФБР не располагает никакими сведениями в поддержку обвинений Трампа о том, что его якобы прослушивала предыдущая администрация США.

Крым, Донбасс, Украина, Россия. Суд по делу крымского журналиста Николая Семены перенесли на 3 апреля из-за тесноты в зале. "В следующий раз защита потребует кофе в постель", – предрек судья. Семену обвиняют в “призывах к нарушению территориальной целостности РФ” на сайте “Крым.Реалии”, для которого писал Семена. А пока почитайте на этом сайте, как “глава Крыма” Сергей Аксенов трудоустроил во власти почти всю свою родню. Россия фактически приравняла “паспорта” так называемых ДНР и ЛНР к украинским: их обладателям нельзя находиться в России больше трех месяцев. Петр Порошенко в который раз раскритиковал блокаду Донбасса, а СБУ готово не пустить на Евровидение в Киеве российскую участницу. Потому что в 2015 году она выступала в аннексированном Крыму.

Брекзит начнется 29 марта.

Под конец – новости, про которые не понять, хорошие они или плохие. Россия поднялась на 7 позиций в рейтинге счастливых стран, но Узбекистан так и не догнала, в Молдове вино больше не считается алкогольным напитком, в мире стало на 233 миллиардера больше. Правда один из них, Дэвид Рокфеллер, умер. На 102-м году жизни.

Три ссылки сегодня про вещи и про слова:

Вышла вторая часть архива Мартина Манхофа – в ней немое кино о первомайской демонстрации, фотографии Москвы начала 50-х и отрывки из писем жены Манхофа Джен, весьма вдумчивых.

Про вещи Анны Ахматовой с любовью пишет Николай Кононов. Сергей Магид Ахматову не любит, зато здесь он подробно рассказывает, как ему удается общаться с Мандельштамом.

И еще о словах. Есть такой анекдот про актеров. Королева, побывав в театре на “Макбете”, пришла в такой восторг, что пригласила актера к себе. Он приехал в костюме Макбета, и они провели потрясающую ночь. На следующий вечер, когда он играл короля Лира, история повторилась. И вот в третий вечер королева просит актера: “Милый, а сегодня будь просто самим собой”, на что тот отвечает: “Извините, ваше величество, но я импотент”. Екатерина Доброхотова-Майкова объясняет, почему этот анекдот на самом деле о переводчиках.

Искренне ваши,

Семь-сорок