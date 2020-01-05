Ничего хорошего. Николай Кавказский – о правах человека в России

Минувший год стал одним из худших для прав человека в нашей стране за последние десятилетия. Российское государство решило добить правозащитные объединения. Старейшая, существующая еще с диссидентских времен организация Московская Хельсинкская группа впервые в истории новой России лишена грантовой поддержки, в результате чего не смогла платить деньги большинству своих сотрудников, включая и меня. Суд ликвидировал самую большую в России организацию "За права человека". "Мемориал" нещадно штрафуют, а в "Комитете за гражданские права" Андрея Бабушкина за две недели были арестованы два его заместителя, после чего на НТВ и других телеканалах вышли очерняющие правозащитников сюжеты. Причем это было сделано в дни, когда стало ясно: общественные наблюдательные комиссии, контролирующие соблюдение прав заключённых, опять заполнили сплошь силовики, и в комиссии не попали гражданские активисты.



Возможностей для защиты прав человека стало заметно меньше. Что же будет, если власть уничтожит все правозащитные организации? Куда пойдут люди, чьи права будут нарушаться?! Думаю, что такое нападение на правозащитников, включая фактический разгром президентского Совета по правам человека, напрямую связано с принципиальной позицией гражданского общества по защите обвиняемых по "московского делу" и других узников режима.

Политзаключенных в нашей стране действительно с каждым годом становится всё больше и больше. Власть открывает новые уголовные дела: помимо "московского", до сих пор рассматриваются дела "Сети" и "Нового величия". Важно не забывать про "ростовское дело", по которому Ян Сидоров и Влад Мордасов получили по шесть лет тюрьмы за то, что вышли на площадь с плакатами за отставку правительства и в защиту погорельцев. Даже сам факт реанимации "дадинской" статьи, по которой можно сажать за решётку за неоднократное участие в несогласованных акциях, характеризует заинтересованность властей в запугивании российского общества. Среди репрессивных инициатив Кремля – закон об "иностранных агентах – физических лицах", в соответствии с которым за лайк в социальной сети можно схлопотать внушительный штраф.



Отдельно скажу про репрессивное законодательство в сфере наркополитики. После "дела Голунова" Владимир Путин предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду употребления наркотиков. Это создаст дополнительные барьеры для организаций, которые занимаются снижением вреда или борются за права наркопотребителей, таких как фонд имени Андрея Рылькова, "Наркпросвет" или "Гуманитарное действие". Если закон примут, то это будет означать уголовную ответственность за слова – то есть цензуру на почве наркофобии в чистом виде. Сегодня любой человек может легко сесть в тюрьму за подброшенные ему наркотики или вайфай без пароля, которым воспользовались закладчики, но в скором времени штамповать уголовные дела по наркостатьям станет ещё проще.

Права человека и свободы в нашем государстве – вопрос политический, их надо не только защищать, но и приобретать

Показательна в этом случае и реакция псевдооппозиционной "Справедливой России": партия Cергея Миронова побежала впереди паровоза и предложила сажать не только за пропаганду применения наркотиков, но и за нейтральное упоминание наркотиков, что вообще звучит абсурдно! Хотят сажать за употребление наркотиков, которое сейчас предусматривает только административное наказание, хотят сажать и за уклонение от лечения наркозависимости. Под эту статью могут попасть и те, кто решили лечиться, минуя неэффективную карательную систему российской государственной наркологии.

Продолжается дискриминация миллионов наших сограждан по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности: начиная с убийств на Северном Кавказе и заканчивая недавним избиением 18-летней студентки из Питера Екатерины Лысых. На этом фоне перспектива принятия действительно необходимого закона о запрете домашнего насилия выглядит призрачной; даже если такой закон и примут, то маловероятно, что он действительно будет хоть как-то работать.

Права человека и свободы в нашем государстве – вопрос политический, их надо не только защищать, но и приобретать. Лозунг партии социалистов-революционеров "В борьбе обретешь ты право свое!" не перестает быть актуальным. Возможно, все эти ухудшения – лишь попытка власти запугать граждан, заставить опустить руки. Только от нас зависит, получится у них это или нет.

Николай Кавказский – бывший заключённый по "Болотному делу", политик, социал-демократ

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