На пороге Десятилетия детства: агенты влияния, вербовщики и шпионы

Все, что нужно знать рано утром 30 мая
Доброе утро!
Страшные фотографии и видео урагана в Москве, жертвами которого стали по меньшей мере 11 человек и более ста пострадали, можно посмотреть здесь. Но была и такая картинка:
Предыдущий столь же разрушительный ураган случился в Москве 19 лет назад, в июне 1998 года. Тогда, как и сейчас, целые районы Подмосковья остались без света, власти, как и сейчас, обещали компенсации семьям погибших, а у МЧС были оправдания по поводу того, что не оповестило. На этот раз они вылились в афоризм: “Информация дается – кто хочет, тот ее получает”.
Теперь о судебной стихии, со списком жертв и разрушений:
В защиту прав гомосексуалов в Чечне выступил президент Франции Эммануэль Макрон – в ходе трехчасовых переговоров с Путиным в Версале. Путин, по словам Макрона, сказал ему, что уже принимал меры в связи с проблемой, хочет узнать правду и работать с местными властями. Ну да. Обсуждались еще положение на востоке Украины, санкции против России (следите за мимикой Макрона) и ситуация в Сирии. В довершение всего Макрона назвал российский телеканал RT и агентство Sputnik не прессой, а “агентами влияния и органами пропаганды”. (Это стоит посмотреть на видео). Путин ничего не ответил. Песков позже сказал, что Кремль категорически не согласен с такой оценкой.
В украинском подразделении Яндекса не согласны с обвинениями в том, что компания передает данные об украинских гражданах российским спецслужбам. Обвинения выдвинула Служба безопасности Украины, расследуется уголовное дело по статье госизмена, в офисах Яндекса в Одессе и в Киеве прошли обыски.
МИД Молдовы высылает из страны пятерых российских дипломатов. Одного из них, помощника военного атташе Александра Грудина, обвиняют в вербовке депутата парламента Молдовы (депутат сейчас под следствием по обвинению в госизмене). Пророссийский президент страны Игорь Додон осудил действия МИДа собственной страны.
МИД Черногории направило ноту протеста уже российскому МИД – в связи с тем, что депутату черногорского парламента Миодрагу Вуковичу не дали пересесть в Домодедово на самолет, летевший в Минск, а задержали и отправили обратно. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова уже объяснила, что задержание – ответ за то, что Черногория присоединилась к санкциям против России.
Страшно подумать, что еще может теперь случиться с Грузией: парламентская ассамблея НАТО поддержала евроатлантическую интеграцию Грузии и призвала Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
В Германии продолжают критиковать президента США. На этот раз фразу "близорукая политика американского правительства противостоит интересам Евросоюза" произнес министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
Что же до российско-американской повестки, то она становится похожей на тяжбу Навального с Алишером Усмановым: российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ложью сообщение New York Times о том, что он предлагал Конгрессу сотрудничество в расследовании предполагаемого российского вмешательства в американские президентские выборы в обмен на полный иммунитет. В чем может состоять игра, объясняется здесь.
И о будущем. 1 января 2018 года в России наступит Десятилетие детства, с большой буквы. Путин подписал указ.
Три ссылки сегодня разношерстные.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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