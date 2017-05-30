На пороге Десятилетия детства: агенты влияния, вербовщики и шпионы

Доброе утро!

Страшные фотографии и видео урагана в Москве, жертвами которого стали по меньшей мере 11 человек и более ста пострадали, можно посмотреть здесь. Но была и такая картинка:

Предыдущий столь же разрушительный ураган случился в Москве 19 лет назад, в июне 1998 года. Тогда, как и сейчас, целые районы Подмосковья остались без света, власти, как и сейчас, обещали компенсации семьям погибших, а у МЧС были оправдания по поводу того, что не оповестило. На этот раз они вылились в афоризм: “Информация дается – кто хочет, тот ее получает”.

Теперь о судебной стихии, со списком жертв и разрушений:

Сегодня Люблинский суд Москвы будет рассматривать по существу иск Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Навальный уже ответил Усманову по существу – рассказав, как тот разбогател и откуда у него сведения о том, что Усманов “отсидел то ли за мошенничество, то ли за изнасилования”. (По последнему пункту уже есть даже разбор, в котором делается вывод, что Навальный формально не прав). Усманов же объявил, что будет еженедельно дарить седьмой айфон авторам лучших стикеров, мемов и прочего с его, Усманова, участием.

о защите чести и достоинства. Навальный уже ответил Усманову по существу – рассказав, как тот разбогател и откуда у него сведения о том, что Усманов “отсидел то ли за мошенничество, то ли за изнасилования”. (По последнему пункту уже есть даже разбор, в котором делается вывод, что Навальный формально не прав). Усманов же объявил, что будет еженедельно дарить седьмой айфон авторам лучших стикеров, мемов и прочего с его, Усманова, участием. Математику Дмитрию Богатову продлили арест до 30 июня. Богатова обвиняют в экстремизме из-за того, что он был администратором узла Tor и через его IP-адрес кто-то опубликовал посты, которые обвинение считает экстремистскими.

продлили арест до 30 июня. Богатова обвиняют в экстремизме из-за того, что он был администратором узла Tor и через его IP-адрес кто-то опубликовал посты, которые обвинение считает экстремистскими. Прокурор попросил пять лет условного срока для бывшего директора библиотеки украинской литературы в Москве Наталии Шариной, тоже за экстремизм. Приговор вынесут 1 июня.

в Москве Наталии Шариной, тоже за экстремизм. Приговор вынесут 1 июня. Двоих участников акции в поддержку чеченских геев в Москве оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В защиту прав гомосексуалов в Чечне выступил президент Франции Эммануэль Макрон – в ходе трехчасовых переговоров с Путиным в Версале. Путин, по словам Макрона, сказал ему, что уже принимал меры в связи с проблемой, хочет узнать правду и работать с местными властями. Ну да. Обсуждались еще положение на востоке Украины, санкции против России (следите за мимикой Макрона) и ситуация в Сирии. В довершение всего Макрона назвал российский телеканал RT и агентство Sputnik не прессой, а “агентами влияния и органами пропаганды”. (Это стоит посмотреть на видео). Путин ничего не ответил. Песков позже сказал, что Кремль категорически не согласен с такой оценкой.





В украинском подразделении Яндекса не согласны с обвинениями в том, что компания передает данные об украинских гражданах российским спецслужбам. Обвинения выдвинула Служба безопасности Украины, расследуется уголовное дело по статье госизмена, в офисах Яндекса в Одессе и в Киеве прошли обыски.

МИД Молдовы высылает из страны пятерых российских дипломатов. Одного из них, помощника военного атташе Александра Грудина, обвиняют в вербовке депутата парламента Молдовы (депутат сейчас под следствием по обвинению в госизмене). Пророссийский президент страны Игорь Додон осудил действия МИДа собственной страны.

МИД Черногории направило ноту протеста уже российскому МИД – в связи с тем, что депутату черногорского парламента Миодрагу Вуковичу не дали пересесть в Домодедово на самолет, летевший в Минск, а задержали и отправили обратно. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова уже объяснила, что задержание – ответ за то, что Черногория присоединилась к санкциям против России.

Страшно подумать, что еще может теперь случиться с Грузией: парламентская ассамблея НАТО поддержала евроатлантическую интеграцию Грузии и призвала Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

В Германии продолжают критиковать президента США. На этот раз фразу "близорукая политика американского правительства противостоит интересам Евросоюза" произнес министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Что же до российско-американской повестки, то она становится похожей на тяжбу Навального с Алишером Усмановым: российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ложью сообщение New York Times о том, что он предлагал Конгрессу сотрудничество в расследовании предполагаемого российского вмешательства в американские президентские выборы в обмен на полный иммунитет. В чем может состоять игра, объясняется здесь.

И о будущем. 1 января 2018 года в России наступит Десятилетие детства, с большой буквы. Путин подписал указ.

Три ссылки сегодня разношерстные.

Первая – про ложь. Здесь на вопрос “Зачем мы врем?” отвечает биолог Андрей Чабовский, а здесь о том, как справиться с ложью таблоидов в современной Европе, рассуждает Кирилл Кобрин.

Вторая – про города. Философ Виталий Куренной объясняет, почему одиночество, которое неизбежно переживает человек в большом городе, на самом деле благотворно, а футуролог Лиам Янг рассказывает, что дальше в городах все будет еще безумнее.

Третья – о Вадиме Борисове. Человеке, о котором хорошо бы помнить, потому что таких больше нет.

Искренне ваши,

Семь-сорок