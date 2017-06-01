“Димон” на PornHub, вопросительные скулы и негативный covfefe

Все, что нужно знать рано утром 1 июня
Доброе утро и covfefe!
Английский язык, и так лексически очень богатый, пополнился новым словом. Президент США в ночь на среду по Вашингтону отправил загадочный твит “Despite the constant negative press covfefe” (“Несмотря на постоянный негативный ковфифи в прессе”) и, видимо, уснул. Через шесть часов твит был удален, за это время люди сделали множество предположений о возможном значении covfefe, но одно стало кристально ясно: в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп говорил правду.
("Я очень высоко образован. Я знаю слова. Я знаю лучшие слова".)
После удаления covfefe стало известно, что Белый Дом в ближайшие дни объявит о выходе США из Парижских соглашений по климату. Илон Маск уже сказал, что выйдет из всех экспертных советов при президенте, если это произойдет.
Президент России побывал у московских старообрядцев (это первый со времен раскола визит главы государства к отколовшимся) и поприветствовал голубя. Сегодня Путин открывает в Петербурге Международный экономический форум и встречается там же с премьером Индии Нарендрой Моди.
А Навальный опять клеветник. Люблинский районный суд Москвы рассмотрел иск Алишера Усманова и постановил, что Навальный должен удалить фильм “Он вам не Димон” и опровергнуть, что Усманов давал Медведеву взятку. Касательно того, что конкретно нужно удалить, возникли разногласия: ФБК и пресса слышали, что судья сказала удалить фильм, а пресс-служба Усманова уверяет, что удалить надо только “фрагменты, порочащие Усманова”, как если бы в ее распоряжении был текст приговора. В любом случае в ФБК сказали, что удалять ничего не будут, и призвали выйти на митинг 12 июня, а PornHub даже разместил фильм у себя – правда, ненадолго. Митинг 12 июня мэрия Москвы, кстати, согласовала – только не на Тверской, а на проспекте Сахарова или в Люблино. В Иркутске серьезно избили сына человека, который сдает команде Навального помещение под штаб. Молодой человек делал там ремонт, когда пришли шестеро неизвестных с битами.
Еще суды:
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на вопрос финского журналиста Эркки Микконена о положении геев в Чечне отправила его в республику, чтобы тот сам убедился, есть там геи или нет. Вид у нее при этом был воинственный, потому что “вопрос не по адресу”. И то правда: у МИД РФ куча других забот: выслать двух эстонских дипломатов, пять молдавских дипломатов тоже выслать, и разобраться, наконец, с Черногорией (по данным черногорских СМИ, значительная часть политической элиты страны и руководителей крупных компаний внесена Москвой в “черные списки”). В последнем вопросе МИДу помогает Роспотребнадзор: конфискованы 15 тыс. бутылок черногорского вина, столько же – арестованы. Зато с Турцией отношения налаживаются – туркам снова можно работать в России, а россиянам – отдыхать в Турции.
Те, кто все же останутся в Москве, могут вкусить от плодов прогрессивной урбанизации в лавках Германа Стерлигова “Хлеб и Соль”, оснащенных табличками “Пидорасам вход воспрещен!”. Вот тут рефлексия на эту тему.
Минобороны РФ завершило расследование авиакатастрофы в Сочи 25 декабря: виноваты “соматогравитационные иллюзии”, овладевшие командиром корабля (то есть он неверно понимал, где находится).
Суд в Баку арестовал на три месяца похищенного в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Подоплека этого дела объясняется тут.
В Крыму украинский провайдер заблокировал доступ к Яндексу, ВКонтакте и Одноклассникам в соответствии с указом Порошенко. Украина выиграла дело против “Газпрома” в Стокгольмском арбитраже – отменен принцип “бери или плати”, введенный договором 2009 года, подписанным Путиным и Тимошенко. В совсем другой связи министерство юстиции Украины наложило арест на акции предприятия "Газтранзит", принадлежащие "Газпрому".
Ответственность за крупный теракт в дипломатическом квартале Кабула, случившийся рано утром в среду, взяло на себя ИГ. Число жертв превысило 80 человек, ранены более 350. Германия в этой связи приостановила высылку афганских мигрантов, не получивших статус беженца.
Партнер французского полицейского, убитого в апреле в теракте на Елисейских полях, вступил с ним в посмертный брак. На церемонии присутствовал бывший президент Франсуа Олланд и мэр Парижа Анн Идальго. Во Франции можно вступать в брак посмертно, если доказано, что такое намерение существовало при жизни.
А новости культуры такие, что директором Исаакиевского собора (который пока еще музей) стала писательница Ирада Вовненко, автор романа “Влечение”, в котором есть такие строки: “Молча он начал целовать ее – шею, руки, лицо, глаза. Розы падали на пол вагона, чуть шелестя нежными лепестками, похожие на элемент причудливой инсталляции современного художника. «Твои вопросительные скулы! Безумно соскучился по ним», – сказал Сергей одними губами”.
Три ссылки, в пику “Влечению”, начнем с постэкзотизма:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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