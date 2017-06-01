“Димон” на PornHub, вопросительные скулы и негативный covfefe

Доброе утро и covfefe!

Английский язык, и так лексически очень богатый, пополнился новым словом. Президент США в ночь на среду по Вашингтону отправил загадочный твит “Despite the constant negative press covfefe” (“Несмотря на постоянный негативный ковфифи в прессе”) и, видимо, уснул. Через шесть часов твит был удален, за это время люди сделали множество предположений о возможном значении covfefe, но одно стало кристально ясно: в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп говорил правду.

("Я очень высоко образован. Я знаю слова. Я знаю лучшие слова".)

После удаления covfefe стало известно, что Белый Дом в ближайшие дни объявит о выходе США из Парижских соглашений по климату. Илон Маск уже сказал, что выйдет из всех экспертных советов при президенте, если это произойдет.

Президент России побывал у московских старообрядцев (это первый со времен раскола визит главы государства к отколовшимся) и поприветствовал голубя. Сегодня Путин открывает в Петербурге Международный экономический форум и встречается там же с премьером Индии Нарендрой Моди.

А Навальный опять клеветник. Люблинский районный суд Москвы рассмотрел иск Алишера Усманова и постановил, что Навальный должен удалить фильм “Он вам не Димон” и опровергнуть, что Усманов давал Медведеву взятку. Касательно того, что конкретно нужно удалить, возникли разногласия: ФБК и пресса слышали, что судья сказала удалить фильм, а пресс-служба Усманова уверяет, что удалить надо только “фрагменты, порочащие Усманова”, как если бы в ее распоряжении был текст приговора. В любом случае в ФБК сказали, что удалять ничего не будут, и призвали выйти на митинг 12 июня, а PornHub даже разместил фильм у себя – правда, ненадолго. Митинг 12 июня мэрия Москвы, кстати, согласовала – только не на Тверской, а на проспекте Сахарова или в Люблино. В Иркутске серьезно избили сына человека, который сдает команде Навального помещение под штаб. Молодой человек делал там ремонт, когда пришли шестеро неизвестных с битами.

Еще суды:

Сегодня огласят приговор бывшему директору библиотеки украинской литературы в Москве Наталье Шариной. Обвинение запросило пять лет условно (экстремизм).

Наталье Шариной. Обвинение запросило пять лет условно (экстремизм). Ильдар Дадин , отсидевший 759 дней за “многократные нарушения на митингах” и освобожденный по решению Верховного суда, получил 2 млн рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. При этом статью, по которой он сидел, так и не отменили.

, отсидевший 759 дней за “многократные нарушения на митингах” и освобожденный по решению Верховного суда, получил 2 млн рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. При этом статью, по которой он сидел, так и не отменили. Закончено судебное следствие по делу об убийстве Бориса Немцова. Сегодня начинаются прения сторон, за которыми последует вердикт присяжных. Итоги 67 заседаний подведены тут. Заказчик не найден, мотив не объяснен.





Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на вопрос финского журналиста Эркки Микконена о положении геев в Чечне отправила его в республику, чтобы тот сам убедился, есть там геи или нет. Вид у нее при этом был воинственный, потому что “вопрос не по адресу”. И то правда: у МИД РФ куча других забот: выслать двух эстонских дипломатов, пять молдавских дипломатов тоже выслать, и разобраться, наконец, с Черногорией (по данным черногорских СМИ, значительная часть политической элиты страны и руководителей крупных компаний внесена Москвой в “черные списки”). В последнем вопросе МИДу помогает Роспотребнадзор: конфискованы 15 тыс. бутылок черногорского вина, столько же – арестованы. Зато с Турцией отношения налаживаются – туркам снова можно работать в России, а россиянам – отдыхать в Турции.

Те, кто все же останутся в Москве, могут вкусить от плодов прогрессивной урбанизации в лавках Германа Стерлигова “Хлеб и Соль”, оснащенных табличками “Пидорасам вход воспрещен!”. Вот тут рефлексия на эту тему.

Минобороны РФ завершило расследование авиакатастрофы в Сочи 25 декабря: виноваты “соматогравитационные иллюзии”, овладевшие командиром корабля (то есть он неверно понимал, где находится).

Суд в Баку арестовал на три месяца похищенного в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Подоплека этого дела объясняется тут.

В Крыму украинский провайдер заблокировал доступ к Яндексу, ВКонтакте и Одноклассникам в соответствии с указом Порошенко. Украина выиграла дело против “Газпрома” в Стокгольмском арбитраже – отменен принцип “бери или плати”, введенный договором 2009 года, подписанным Путиным и Тимошенко. В совсем другой связи министерство юстиции Украины наложило арест на акции предприятия "Газтранзит", принадлежащие "Газпрому".

Ответственность за крупный теракт в дипломатическом квартале Кабула, случившийся рано утром в среду, взяло на себя ИГ. Число жертв превысило 80 человек, ранены более 350. Германия в этой связи приостановила высылку афганских мигрантов, не получивших статус беженца.

Партнер французского полицейского, убитого в апреле в теракте на Елисейских полях, вступил с ним в посмертный брак. На церемонии присутствовал бывший президент Франсуа Олланд и мэр Парижа Анн Идальго. Во Франции можно вступать в брак посмертно, если доказано, что такое намерение существовало при жизни.

А новости культуры такие, что директором Исаакиевского собора (который пока еще музей) стала писательница Ирада Вовненко, автор романа “Влечение”, в котором есть такие строки: “Молча он начал целовать ее – шею, руки, лицо, глаза. Розы падали на пол вагона, чуть шелестя нежными лепестками, похожие на элемент причудливой инсталляции современного художника. «Твои вопросительные скулы! Безумно соскучился по ним», – сказал Сергей одними губами”.

Три ссылки, в пику “Влечению”, начнем с постэкзотизма:

“Если Велимир Хлебников уверял, что вращается Земля или нет, зависит от того, уложится ли в строчку слово, то Антуан Володин полагает, что само существование мира зависит от того, хватит ли дыхания на реплику, получится ли досмотреть кошмарное сновидение или правильно ли мы пересечемся с собеседником взглядами”. Александр Марков объясняет, что за писатель Антуан Володин и почему его надо читать.

Здесь рассказывается о выставке “жестянщика и живописца-любителя” Уильяма Чеппела, который изображал нью-йоркские сценки XIX века (с картинками, очень занимательными).

Любопытное интервью с немецким архитектором и издателем Филиппом Мойзером. Он занимается советским модернизмом и недавно сделал книгу об украинской мозаике 50-80-х годов.

Бонусом – пятиминутное видео похорон Пастернака, с комментариями.

Искренне ваши,

Семь-сорок