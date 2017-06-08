Пилить дрова по юлианскому календарю

Доброе утро!

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи говорит студентам: “Иранцы идут вперед, и произошедшие сегодня взрывы хлопушек никак не повлияют на волю народа”.

Жертвами двух терактов в Тегеране (один произошел у здания парламента, второй – у мавзолея аятоллы Хомейни) стали 13 человек, 43 ранены. Ответственность взяло на себя ИГ (никогда раньше эта террористическая группировка ничего в Иране не взрывала), но Корпус стражей исламской революции обвинил в причастности к теракту власти Саудовской Аравии. Парламент Ирана не прекращал работы, спикер назвал взрыв мелкой проблемой, а сессия завершилась коллективным скандированием (англ.) лозунга “Смерть Америке!”. Все сложно.

Российскому законодательному собранию тоже приходится непросто. Верхняя палата провела слушания о предотвращении вмешательства во внутренние дела России. Речи были в таком духе: “Особенно усердствуют и тужатся буквально здесь США и Польша, и так довольно громко повизгивают и прибалтийские страны”, – сказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин об “отчаянных попытках” врагов сорвать строительство “Северного потока – 2”. Предложено бороться с “разного рода радиоголосами”, с Ходорковским, Соросом и прочими “Трансперенси Интернешнл”.

Депутат Поклонская уже начала: в ответ на расследование этой организации, обнаружившей у нее незадекларированную квартиру в Донецке, она пригрозила целым веерам исков, после удовлетворения которых в суде сотрудники “Трансперенси”, по словам Поклонской, “будут пилить дрова”.

Депутаты от ЛДПР откровенно развлекались: внесли в Госдуму законопроекты (а) о замене нынешнего российского гимна на “Боже, царя храни!” и (б) о возвращении к юлианскому календарю.

Глава исполнительной власти проявил себя продажей драгоценных часов на аукционе в Монако и категорическим заявлением, что он не женщина и в душ с геем не пойдет даже на подводной лодке: агентство Bloomberg ознакомилось с фильмом Оливера Стоуна о Путине. Задушевно.





Работает в Кремле, похоже, только Кириенко: в конце июня он проведет в Москве двухдневный предвыборный тренинг для губернаторов. В ходе мозговых штурмов будут придумывать молодежную политику – по данным “Ведомостей”, это станет главной темой избирательной кампании. В Петербурге уже организовали специальный Координационный совет молодежи: там будут придумывать мемы и снимать ролики, предостерегающие молодых людей от участия в митингах.

Антикоррупционный митинг 12 июня в Москве окончательно согласован. В Томске митинг тоже разрешили, но зато конфисковали листовки с призывами на него выйти.

Чемпиона мира по смешанным единоборствам Мурада Амриева, которому ранее удалось бежать из окруженного спецназом здания транспортной прокуратуры Брянска, задержали в Гомеле. Об этом сообщает только один источник – “Комитет по предотвращению пыток”, других подтверждений нет. Здесь рассказывается, почему за Амриевым охотятся в Чечне, почему он бежал в Украину и что не так с его паспортом.

В Луганской области – снова бои. Украинская армия и пророссийские сепаратисты обвиняют друг друга в обострении ситуации. ОБСЕ увеличила число наблюдателей в Донбассе.

Из Темзы извлекли тело мужчины – предположительно, это еще одна жертва теракта на Лондонском мосту, гражданин Франции Ксавье Тома. Ранее его считали пропавшим без вести. Премьер Великобритании Тереза Мэй сказала на последнем предвыборном мероприятии, что ради борьбы с терроризмом можно нарушать права человека. Она, конечно, имеет в виду слежку и все такое. Сегодня в Великобритании проходят внеочередные парламентские выборы, и тори, судя по опросам, свое положение по их результатам не укрепят.

В Вашингтоне сегодня как минимум три бара откроются раньше времени, чтобы люди смогли посмотреть под пиво, как уволенный президентом Трампом глава ФБР Джеймс Коми будет рассказывать Сенату о давлении, которое Трамп на него оказывал. Что скажет Коми, в общих чертах известно – обнародованы его письменные показания, подтверждающие сообщавшееся ранее в прессе: Трамп просил прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, потому что тот хороший парень, требовал от Коми лояльности и просил “разогнать тучи”, нависшие над его президентством из-за расследования о связях его окружения с Россией. Это будет первое публичное выступление Коми после увольнения. Трамп выдвинул кандидатуру нового главы ФБР – это Кристофер Рэй, работавший в прокуратуре при Буше и защищавший в суде губернатора Нью-Джерси Криса Кристи по скандальному политическому делу.

На слушаниях в среду свидетельствовали действующие руководители американских спецслужб. Главы Национальной разведки и Агентства национальной безопасности сказали, что Трамп не просил их делать ничего незаконного, но содержание своих разговоров с президентом раскрыть отказались. (Пресса писала, что он и их просил “разогнать тучи”). Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, выступая как частное лицо где-то в Австралии, сказал, что Уотергейт меркнет по сравнению с тем, что происходит сейчас в американской политике.

А КНДР сегодня снова запустила ракеты – предположительно, антикорабельные. Это десятое испытание в этом году. Несмотря на ужесточенные ООН санкции.

Три ссылки с санкций и начнем.

Отрывок из книги экономиста Сэмюеля Боулза “Моральная экономика. Почему хорошие стимулы не заменят хороших граждан”, в котором объясняется, почему экономические санкции не работают, и выдвигается мнение, что надо бы вернуть понятие добродетели в политические рассуждения.

“Красовский искреннее ненавидел иностранную литературу, считая ее “смердящим гноищем, распространяющим душегубительное зловоние”. Краткая история российской цензуры XIX века в изложении Светланы Волошиной.

“Травояднее, чем овцы, собираются толстовцы”. Пространный каталог живописных, поэтических, музыкальных, кино- и даже мемо-образов яснополянского старца, собранный без особого почтения. Забавно.

Искренне ваши,

Семь-сорок