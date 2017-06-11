В Москве из полиции отпущен Артём Колчинский

В Москве задержанный днём в воскресенье активист Артем Колчинский, вышедший из штаба Алексея Навального с листовками, вскоре был отпущен из полиции. Как сообщил на горячую линию сам Колчинский, его продержали в отделении около двух с половиной часов, сняли отпечатки пальцев, взяли объяснения и отпустили – под "обязательство" явиться по первому требованию.

После задержания Колчинский был обвинён в расклеивании листовок. По его словам, это не соответствует действительности.

В понедельник, 12 июня, в десятках городов России запланировано проведение антикоррупционных акций. Организаторами протестов в регионах выступают соратники Навального. Они заявляют о давлении со стороны властей. Так, например, в Туле в воскресенье был задержан организатор акции 12 июня Дмитрий Николаев, а в Ставрополе накануне произошло нападение на местный штаб Навального.