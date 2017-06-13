Казань: СК отказался завести дело об избиении женщины при обыске

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников отдела полиции "Дербышки" в Казани по заявлению об избиении двух женщин и двухлетней девочки. Об этом 13 июня сообщает "Медиазона".

В конце мая жительница Казани Юлия Коваленко сообщила, что полицейские из отдела "Дербышки" во время обыска в квартире изъяли имущество, избили ее, двухлетнюю дочь и пожилую мать. Юрист Андрей Сучков, представляющий интересы Коваленко, заявил, что следователь представил им лишь три фрагмента видео обыска, которые не позволяют разобрать, что происходит на записи.

Как сообщается на сайте МВД по Татарстану, обыск проводили по делу о ложном доносе, который завели на Коваленко в 2016 году. 31 мая полицейские написали заявление против Коваленко, которая во время обыска якобы нецензурно выражалась и несколько раз ударила их.