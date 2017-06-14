"Би-Би-Си": видеобращение Усманова помогал записывать Сергей Минаев

Главный редактор российской версии журнала Esquire Сергей Минаев, возможно, помогал миллиардеру Алишеру Усманову записывать первое видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом со ссылкой на источники сообщает Русская служба "Би-Би-Си". Сам Минаев отвергает свою причастность к созданию ролика, пресс-служба Усманова отказалась комментировать эту информацию.

Алишер Усманов в мае записал два видеообращения к Навальному в ответ на обвинения в даче взятки главе правительства Дмитрию Медведеву. В роликах миллиардер не предоставил никаких конкретных доказательств своей невиновности, а первое видеообращение он закончил словами: "Тьфу на тебя, Алексей Навальный". Позднее суд в Москве обязал оппозиционера удалить фрагменты фильма-расследования "Он вам не Димон", в которых упоминается о возможной причастности Усманова к коррупции.

Решение обратиться в суд Усманов, как сообщает "Би-Би-Си", согласовывал с Кремлем. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отрицают эту информацию. Сам Навальный ранее заявлял, что миллиардер обратился в суд по указанию Медведева, чтобы отвлечь внимание от проблемы коррупции в стране.