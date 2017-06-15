На слушаниях по России даст показания экс-министр Джей Джонсон

Бывший министр по внутренней безопасности США Джех Джонсон даст показания на слушаниях в Конгрессе о возможном вмешательстве России в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Как сообщил комитет по делам разведки Палаты представителей, Джонсон выступит на открытых слушаниях 21 июня.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп выразил крайнее возмущение сообщением The Washington Post о расследовании специальным прокурором Робертом Мюллером законности его действий по увольнению директора ФБР Джеймса Коми. В своём твиттере он вновь назвал ситуацию "самой крупной охотой на ведьм в американской истории".

Мюллер, так же возглавлявший в своё время ФБР, 17 мая был назначен министерством юстиции специальным прокурором, курирующим независимое от администрации расследование российского вмешательство в американские выборы. Прокурору были предоставлены самые широкие полномочия, в том числе право - при наличии на то оснований - расследовать действия президента.

8 июня Джеймс Коми, выступая на слушаниях по России в Сенате, выразил уверенность, что его увольнение 9 января было вызвано недовольством президента Трампа ходом расследования ФБР российского вмешательства в выборы. После этого Трамп обвинил Коми в даче ложных показаний под присягой.



