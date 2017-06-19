В Петербурге в ОВД, где были задержанные 12 июня, распылили газ

В Санкт-Петербурге задержанные на антикоррупционной акции 12 июня рассказали, что полицейские распылили слезоточивый газ в одной из камер в 33-м отделе полиции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Аудиозапись с рассказами двух очевидцев передал изданию петербургский штаб Алексея Навального. "ОВД-Инфо" подтвердил эту информацию ещё у двоих задержанных, которые провели ночь на 13 июня в этом отделении полиции.

По их словам, в одной из камер находился человек, который вёл себя агрессивно. Полицейские ударили его несколько раз, а затем распылили газ из перцового баллона. По вентиляции газ распространился в соседние камеры. Находившиеся в них задержанные начали кричать и просили вызвать врача, так как среди них был больной бронхиальной астмой. Полицейские на просьбы не реагировали. Одному из задержанных, который смог пронести в камеру мобильный телефон, удалось вызвать врачей. После этого17 человек, оставленных на ночь в ОВД, перевели в подвальное помещение, где продержали до вечера следующего дня без еды, раздав лишь по бутылке воды. "Это был такой ад кромешный", рассказала одна из задержанных, которая провела в подвале ОВД 28 часов.

12 июня во время несанкционированной акции против коррупции в Петербурге были задержаны более 600 человек. Городские суды зарегистрировали 546 материалов на задержанных. Их обвиняют в участии в несогласованном митинге и неповиновении полиции.