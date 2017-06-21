Бумеранг для Роскомнадзора

Должностных лиц Роскомнадзора и Минкомсвязи требуют привлечь к уголовной ответственности по статьям "халатность", "превышение должностных полномочий" и "ложный донос". С таким заявлением в Следственный комитет обратились трое российских интернет-активистов, называющих себя сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Заявления поданы веб-разработчиком из Санкт-Петербурга Александром Литреевым, IT-консультантом "Фонда борьбы с коррупцией" Владиславом Здольниковым и кандидатом в муниципальные депутаты одного из районов Москвы Александром Брусенцевым. Предмет разбирательств – уязвимость в системе блокировок сайтов, которая позволяет всем желающим заблокировать любой сайт в России для клиентов тех интернет-провайдеров, которые не пользуются "продвинутой" системой анализа интернет-трафика (подробнее о технической стороне вопроса читайте здесь).

Из-за этой уязвимости в начале июня для тысяч пользователей в России оказались заблокированы сайты и мессенджеры, никогда не вносившиеся Роскомнадзором в реестр запрещенных – например, "ВКонтакте", Telegram, Lenta.ru, сайт телеканала НТВ, сайт самого Роскомнадзора и десятки других. Широкой публике о проблеме стало известно, в числе прочего, благодаря публикациям Литреева и Здольникова в их телеграм-каналах (Александр Литреев, создатель приложения "Красная кнопка" для задержанных на митингах, сам стал жертвой уязвимости – сайт студии, которую он возглавляет, ошибочно оказался в числе заблокированных).

Вместо того, чтобы устранить уязвимость, 15 июня Роскомнадзор обвинил в случившемся самих активистов. В ведомстве посчитали, что Александр Литреев и Владислав Здольников сами организовали "ложные" блокировки популярных интернет-ресурсов, не внесенных в официальный "черный список" Роскомнадзора.

Через несколько дней после жалобы Роскомнадзора в МВД в нескольких СМИ появилась информация о том, что Владислав Здольников и Александр Брусенцев покинули Россию и попросили политического убежища на Украине. Сами они опровергли эти сообщения, пояснив, что ненадолго ездили в соседнюю страну, чтобы отдохнуть и посмотреть из-за пределов России на то, какой будет реакция правоохранительных органов на жалобу.

Литреев и Здольников не скрывали, что покупают на рынке доменные имена, которые когда-то были внесены Роскомнадзором в список запрещенных и с тех пор оказались в свободной продаже. Именно владение такими доменами позволяет заблокировать тот или иной ресурс, не внесенный в официальный "черный список". У стороннего наблюдателя могло сложиться ощущение, что они делали это намеренно – чтобы воспользоваться "дырой" в системе блокировок и, к примеру, заставить Роскомнадзор вообще ее отключить. Сами активисты отрицают, что пользовались купленными доменами для достижения этой цели и утверждают, что непричастны к неправомерным блокировкам (по словам Литреева, он лишь пытался проанализировать, насколько могут пострадать от уязвимости его собственные сайты). В своих заявлениях в Следственный Литреев, Здольников и Брусенцев указывают на то, что Роскомнадзору было известно об уязвимости еще в марте – для того, чтобы доказать это, Александр Литреев опубликовал в своем телеграм-канале копию письма Роскомнадзора одному из небольших российских провайдеров, в котором представитель ведомства признается, что знает о существующей проблеме.

​На основании этого письма и других доказательств Александр Литреев и его соратники требуют привлечь чиновников Роскомнадзора к ответственности за "ложный донос". Тот факт, что ведомство не предприняло никаких шагов для ликвидации уязвимости или хотя бы не предупредило о ее существовании владельцев сайтов, трактуется авторами заявлений в СК как "преступная халатность" и "превышение должностных полномочий" (полный текст заявления Литреева в Следственный комитет доступен по этой ссылке, размещенной в интернете им самим).

В интервью Радио Свобода Александр Литреев подробно рассказывает о том, что побудило его подать заявление в Следственный комитет и что должен сделать Роскомнадзор, чтобы поставить точку в истории с незаконными блокировками сайтов в России.

– Ваше заявление в Следственный комитет - это ответная мера, упреждающий шаг или что-то еще? Почему вы решили его написать?

– Есть две основных причины, по которым я решил обратиться в Следственный комитет. Первая причина - это ложное обращение Роскомнадзора в МВД, поскольку они, насколько я понял, обвиняют меня в осуществлении так называемых "ошибочных блокировок", при этом не предъявляя никаких доказательств, подтверждений или аргументов своим словам. Я не намерен это терпеть, поэтому подал заявление в Следственный комитет по статье 306 УК РФ "Ложный донос". Второй причиной подачи заявления послужила халатность. Роскомнадзор, зная о существовании такой проблемы и не предпринимая никаких видимых действий, совершил, на мой взгляд, преступление по данной уголовной статье. У них были все возможности, ресурсы и время, чтобы что-то сделать для того, чтобы предотвратить то, что произошло, - массовые ошибочные блокировки. Но мы видим и знаем, что никаких действий, судя по всему, Роскомнадзор не предпринял. Я считаю, что это тоже должно быть расследовано и наказано.

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– Вы опубликовали документ, который, с вашей точки зрения, подтверждает вашу правоту и подтверждает тот факт, что Роскомнадзор знал об этой уязвимости еще в марте. Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.

– Один из небольших интернет-провайдеров (из заявлений Литреева м его друзей в Следственный комитет следует, что речь идет о провайдере Netfox из Санкт-Петербурга) получил ответ из Минкомсвязи, в котором говорится о том, что в марте было заседание по поводу этих ошибочных блокировок, где присутствовали представители Роскомнадзора и крупных игроков рынка, то есть крупных операторов связи. То есть Роскомнадзор о ней знал. Как мы видим, с марта месяца до сегодняшнего дня прошло очень большое количество времени, за это время можно было сделать массу вещей, чтобы предотвратить то, что произошло.

– Из этого документа понятно, что обсуждалась именно та уязвимость, о которой широко стало известно сейчас?

– Да, там прямо говорится, что обсуждалась проблема ошибочных блокировок из-за DNS-резолвинга. Это именно та уязвимость, о которой я писал ранее в своем телеграм-канале.

– Продолжаются ли сейчас эти ошибочные блокировки?

– По-прежнему недоступен сайт моей студии litreev.com. Все еще недоступны некоторые интернет-сервисы. Я сейчас уже не так активно за этим слежу. Вроде как это потихоньку утихает, но уязвимость-то остается, она никуда не делась, ее нужно исправлять. Вот сейчас, допустим, все затихло, а через месяц кто-нибудь опять про это вспомнит, снова этим воспользуется и снова у нас будет интернет-коллапс.

– После того, как Роскомназор обратился в МВД, как вы говорите, с "ложным доносом" на вас, с вами пытались связаться представители правоохранительных органов?

– Нет, со мной не связывались ни представители МВД, ни представители Роскомнадзора. Что, кстати, странно.

– На прошлой неделе в СМИ появилась информация об отъезде и даже политическом убежище, которое после обращения Роскомнадзора в МВД якобы попытались получить на Украине Алексадр Брусенцев и Владислав Здольников. Сами они это опровергли. Не могли бы вы, насколько это возможно, прояснить ситуацию и рассказать что произошло на самом деле?

– Мне известно, что ребята, это мои друзья, уехали в Украину в туристических целях. И сейчас они находятся в России, насколько мне известно. С Владиславом я встречался в Москве на днях. Он был в замечательном расположении духа и так же намерен дальше бороться с неправомерными действиями со стороны Роскомнадзора.

– И все-таки, заявления в Следственный комитет, поданные вами, Александром Брусенцевым и Владиславом Здольниковым, публикация мартовского письма Роскомназора одному из провайдеров - это в большей степени попытка доказать свою невиновность в ответ на обвинения ведомства, на случай более решительных действий правоохранительных органов, или нет?

– Возможно, не знаю. Я не думал об этом в таком ключе, я больше думал о том, чтобы привлечь к ответственности за то, что произошло, по статье "халатность". Я не преследую цель обезопасить себя от каких-то действий со стороны МВД или Роскомнадзора. Главная и основная задача - это привлечь к ответственности тех, кто реально виноват. Очевидным образом это не я, Здольников и Брусенцев.

– Как можно вообще разрешить эту ситуацию? Что должен сделать сейчас Роскомнадзор, чтобы не только сохранить лицо, но и полностью исключить возможность несанкционированных и ошибочных блокировок?

Технические проблемы не решаются законодательством

– Роскомнадзор должен прекратить молчать и организовать комиссию, в которую входили бы не только крупные операторы связи, но и маленькие игроки рынка, небольшие провайдеры, у которых нет денег на оборудование для так называемого DPI-анализа (технология, позволяющая исключить риск ошибочной блокировки сайта, - Прим. РС). Также я считаю, что Роскомнадзор должен включить в рабочую группу экспертов в сфере информационных технологий, представителей разных крупныхи не очень крупных IT-компаний, стартапов. Они могли бы пригласить специалистов из "Лаборатории Касперского", там работают абсолютно компетентные люди. Могли бы пригласить для обсуждения этой проблемы тех же авторов телеграм-каналов, меня или Здольникова. А не продолжать молчать и смотреть в стол, как они делают сейчас. На сайте Роскомнадзора я видел какие-то нелепые оправдания Александра Жарова о том, что проблему можно решить только законодательным способом. Технические проблемы никак не решаются законодательством. Технические проблемы должны решаться техническими методами.

– Задача заставить Роскомнадзор полностью отказаться от блокировки сайтов перед вами не стоит?

Роскомнадзор должен начать вести открытый диалог с интернет-сообществом

– Нет, конечно. Естественно, я против блокировок, и в идеале при самом шикарном развитии событий было бы здорово, если бы блокировки в России вообще прекратились. Но я такой задачи себе на данный момент не ставлю. Я ставлю себе задачу, чтобы Роскомнадзор начал вести открытый диалог с интернет-сообществом, сообществом информационно-технологической сферы, с маленькими операторами связи, с экспертами в области информационной безопасности. А не сидеть у себя в офисе, затихариться и ничего не делать. Это неправильно, - говорит Александр Литреев.

Радио Свобода отправило в Минкомсвязи и подведомственный ему Роскомнадзор запросы о комментарии в связи с подачей Александром Литреевым, Владиславом Здольниковым и Александром Брусенцевым заявлений в Следственный комитет. На момент публикации этого материала ответов от этих ведомств получено не было.