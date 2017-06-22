Новый директор Исаакия против референдума о передаче храма РПЦ

Юрий Мудров, назначенный недавно директором музеяИсаакиевского собора, высказался против проведения референдума о передаче храма в пользование Русской православной церкви.

По мнению Мудрова, "референдум не отразит общественное мнение в полном объеме". Улица и митинги не решат этот вопрос, считает новый директор Исаакиеского собора. Он также заявил, что нужно обязательно совместить функции музея и собора. Мудров сообщил РБК, что в его распоряжение не поступало никаких документов о переезде музея после передачи собора РПЦ.

В январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Жители города ответили на это акциями протеста. Депутаты Законодательного собрания, выступающие против передачи храма, потребовали провести референдум, но петербургский парламент трижды отказывался включать этот вопрос в повестку дня. Бывший директор музея Николай Буров выступал против передачи Исаакиевского собора церкви.