Германия и Россия: футбол без совпадений

Итак, завершен главный футбольный турнир года – Кубок Конфедераций, по традиции раз в четырехлетие предваряющий чемпионат мира и проходящий в той же стране и на тех же стадионах, что через год примут мундиаль.

Выиграла его Германия, выступавшая вообще без главных звезд в составе. В Россию прилетели всего 3 игрока, выигравших золото ЧМ-2014. 11 человек в составе этой команды моложе 25 лет. 10 человек до начала Кубка конфедераций провели за сборную меньше 5 матчей.

Казалось бы, Германия выставила на Кубок конфедераций откровенно вторую сборную. При этом до минувшей пятницы мало кто замечал, что за три дня Германия выиграла два крупных турнира. Ведь именно в пятницу Германия победила в финале молодежного чемпионата Европы (игроки в возрасте до 21 года), и в этой сборной, игравшей в Варшаве, тоже не было существенной части команды – она, эта часть, играла как раз в России. В итоге оказалось, что уже 13 лет Германия ни на одном крупном турнире (чемпионат мира, Европы или Кубке конфедераций) не опускается ниже третьего места.

Для сравнения можно вспомнить, что примерно за тот же срок сборная России на подобных турнирах либо не попадала в финальную часть, либо не могла выйти из группы. То есть до сих пор, увлеченные относительным успехом команды Гуса Хиддинка на Евро-08, россияне как-то не замечают череды прочих провалов. Ведь и на Кубке конфедераций Россия оказалась только лишь как хозяйка турнира…

В стране буквально нет такого количества сильных клубов, а те, что иной раз появляются, вроде "Ростова" прошлого сезона, – клубы-однодневки, не рассчитанные на серьезный и многолетний высокий подъем уровня игры

Что же мешает россиянам если не показывать блестящий результат, как команда Германии, то хотя бы добиваться промежуточных результатов, например, выходя из группы? Скажем, в Германии действует программа Talentforderung, благодаря которой там каждый год появляется по 5-6 новых молодых звезд, отчего сборные всех возрастов обеспечены и игроками высокого класса, и, что не менее важно, тренерами. Наверное, российский футбол примерно соответствует уровню общественного развития страны, медленно, но верно сползающего все ниже и ниже.

На Кубке конфедераций сборная России сыграла лучше лишь Новой Зеландии, проиграла Португалии и Мексике, по сути не показав ничего выдающегося. Да, сборную преследовали травмы, несколько игроков не попали в команду из-за разногласий с тренером Станиславом Черчесовым, наверное, были и судейские ошибки, не позволившие команде претендовать на большее. Но все это – лишь отговорки, призванные затушевать главный итог турнира. Этот итог крайне неприятен для российской команды: она не готова сражаться на высоком уровне даже на своем поле. И с этим на первый взгляд ничего поделать нельзя.

Ничего удивительного в этом нет. Все силы в стране брошены на демонстративное решение неких "главных задач". В случае с Кубком конфедераций (как с Олимпиадой в Сочи, заметим) – на создание положительного спортивного имиджа страны. Страна с почти полностью разрушенной экономической, политической и социальной жизнью старательно пытается показать всему миру некие свои "возможности" – дескать, мы готовы проводить крупные турниры не хуже, чем кто-либо еще. Подготовка к этим турнирам идет буквально в авральном режиме, причем не от необходимости аврала, а от не очень понятных и не вполне законных, мягко говоря, причин. Достаточно вспомнить историю многострадальной "Зенит Арены" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, чтобы в этом убедиться.

К тому же надо помнить, что Кубок конфедераций прошел на четырех аренах, а чемпионат мира по футболу ждут 11 стадионов, не говоря уж об инфраструктуре. Наверняка арены эти будут достроены, но говорить о том, что впоследствии все стадионы будут обеспечены соревнованиями и концертами пока еще рановато. Хотя бы потому, что российский футбол не дает для этого оснований: в стране буквально нет такого количества сильных клубов, а те, что иной раз появляются, вроде "Ростова" прошлого сезона, – клубы-однодневки, не рассчитанные на серьезный и многолетний высокий подъем уровня игры.

"Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия – футбольная страна. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир", – заявил по окончании Кубка конфедераций президент РФС Виталий Мутко. Голословное это заявление лишний раз подчеркивает, что высокий уровень турнира обеспечили четыре сильные команды, одна из которых выиграла Кубок вторым составом.

В завершение хочется признать, что, скорее всего, ФИФА будет отстаивать стремление России провести чемпионат мира. Судя по всему, этот экзамен Россия сдала успешно, ведь качество стадионов в принципе сомнений не вызывает, а качество игры сборной России – дело, не касающееся ФИФА. В этом интересы головной футбольной организации и российского руководства в целом совпадают.