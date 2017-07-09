Много шума – и почти ничего

Многомилионные затраты, сложность обеспечения безопасности участников и скромные результаты встречи мировых лидеров. Так можно охарактеризовать завершившийся в субботу в Гамбурге двухдневный саммит лидеров стран "Большой двадцатки", который ознаменовался для Германии небывалыми по масштабу насилия протестными выступлениями нескольких тысяч маскированных антиглобалистов из левых экстремистов.

Силы полиции, несмотря на то, что немалое число полицейских получили ранения, выполнили свои задачи по ограждению лидеров важнейших стран мира от демонстрантов и вандалов. Создав нормальные условия для работы саммита, опыт Гамбурга со всей остротой поставил вопрос о целесообразности проведения подобных мероприятий в больших городах, так как население Гамбурна испытало страх и шок и возмущено, может быть, впервые испытанным чувством незащищенности со стороны властей.

Сильные мира сего принимают решения, которые в лучшем случае не приносят вреда слабым

Еще несколько слов о протестующих. Они были по традиции двух родов. Первый – это мирные люди, которые опасаются, как, кстати, и глава католической церкви, что сильные мира сего принимают решения, которые в лучшем случае не приносят вреда слабым, но часто, игнорируя их реальные проблемы, только усугубляют их. Для этих мирных протестующих "двадцатка" не является легитимным органом для обсуждения мировых проблем.

Второй – это так называемый "черный блок" – левые экстремисты, антиглобалисты, склонные к тактике, провоцирующей и применяющей насилие. Эти профессионально действующие группы людей в масках организовывали поджоги, атаковали жителей и полицейских, ранив многих из них, и журналисты смогли воочию наблюдать абсурдную смесь хепенинга с гражданской войной.

Журналист газеты "Ди Вельт" Ульф Пошардт Ulf Poschardt озаглавил свой материал о первом дне саммита "Новое фашистское насилие левых и их друзей". Каковы же результаты самого саммита? Формально они по крайней мере есть – это общие, подписанные всеми участниками документы. Но о реальном будущем влиянии заключенных в Гамбурге соглашений и подписанных деклараций, влиянии на жизнь в странах мира пока судить рано.

По словам Путина, Трамп в жизни оказался совсем не таким, как на экранах и по телефону

Об общих итогах ниже, сначала о первой встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Она удивила наблюдателей своей продолжительностью, по-своему удивила даже Путина, так как, по его словам, Трамп в жизни оказался совсем не таким, как на экранах и по телефону, и состоявшиеся переговоры вроде бы обещают скорое урегулирование в Сирии. Но с Асадом или без? Этот почти гамлетовский вопрос пока без ответа.

По Донбассу тройственная встреча президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным была безрезультатной, и продекларированное намерение добавить к трио при следующей встрече президента Украины Петра Порошенко никакого оптимизма не внушает.

Вместо мировых политиков на телеэкранах доминировали напоминающие военные действия картины на улицах Гамбурга

Комментатор Julian Heißler Юлиан Хайсслер написал на странице новостной программы "Тагесшау" общественного телевидения Германии: "Ангела Меркель, как принимающая хозяйка, сделала максимум возможного для согласия и единства участников, берущих на себя ответственность за разрешение мировых проблем. Более того, она, мысля, как реалистка, склонна считать и такой итоговый результат саммита с точки зрения политической успехом, но… Она наверняка желала бы иных результатов. Вместо великодушных жестов мировых политиков на телеэкранах доминировали напоминающие военные действия картины на улицах Гамбурга, а в залах саммита шла прагматическая "торговля" по выработке компромиссных формулировок. И итоговый документ по климату, например, по сути дела запротоколировал разногласия и споры".

Наверное самым довольным выглядел после саммита Дональд Трамп. Он хвалил Меркель за ее роль хозяйки и усилия, но и эта похвала только приукрашивает тот факт, что саммит, может быть, благодаря действиям Меркель за кулисами или просто чудом избежал безрезультатного фиаско.

Единственное, что удалось в мировом масштабе, – это подписать общий итоговый документ.

Никаких прорывов в решении мировых проблем саммит в Гамбурге не принес

Никаких прорывов в решении мировых проблем саммит в Гамбурге не принес. Но частные радости имели место, как результат двусторонних консультаций: китайский лидер, например, был доволен улучшением отношений Китая с США, да и Владимир Путин похоже остался доволен тем, что был в центре внимания наряду с Трампом.

Попробуем увидеть реальные результаты саммита. Ночные бессонные переговоры, которые вели шерпы, окончились созданием 19-страничного документа, подписанного всеми участниками. Этот документ декларирует волю лидеров в борьбе с протекционизмом и практикой нечестной торговли. Ну что ж, после конфронтационных переговоров первого дня мало кто мог себе представить рождение и подписание такого документа. Но серьезных проблем реальной экономической жизни это заявление не решает.

Одно из скромных достижений саммита – сближение позиций США по вопросам регулирования финансовых рынков и справедливому налогообложению предпринимательства с позициями и других стран, участников саммита.

В теме защиты климата хотя и продекларировано единство, но это скорее единство в желании достичь единства. Да, 19 участников саммита, то есть все, кроме США, заявили в итоговом документе о желании как можно скорее претворить в жизнь решения парижской конференции по защите климата. Заявление подписали даже и страны, в которых уверенности в начале саммита не было: Саудовская Аравия, Россия и Китай. Вроде бы успех? Но и в этом вопросе уже есть ложка дегтя.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже после подписания документа в Гамбурге заявил, что Турция скорее всего не будет ратифицировать парижское соглашение.

Пожалуй, только в вопросе помощи странам Африки можно говорить о реальном прогрессе.

Меркель удалось добиться единения "двадцатки" в новой стратегии действий на африканском континенте

Призыв Меркель "Посредством совместных действий мы можем достичь большего, нежели в одиночку" сработал в вопросе помощи странам Африки. Меркель действительно удалось добиться единения "двадцатки" в новой стратегии действий на африканском континенте, что было может быть самой важной целью президентства Германии в двадцатке. Согласно новой стратегии поддержка африканских стран будет осуществляться теперь и путем частных инвестиций в конкретные страны. Это сделает возможной поддержку этих стран сверх традиционной помощи в развитии экономики. Кроме этого США заявили о немедленном выделении нескольких сот миллионов долларов на помощь в борьбе с голодом во многих африканских странах.

Хотя Трамп и демонстрировал, что доволен, он, по мнению экспертов, со своими установками и позициями был на саммите практически в изоляции. И он скорее делал, как говорится, "хорошую мину при плохой игре", а в самом конце не выдержал и к удивлению участников посадил на короткое время на свое место за столом переговоров дочь Иванку, которая не является членом американского правительства. Но другие участники саммита отнеслись к этому сюрпризу без раздражения и возмущения. Скорее, как шутке по занавес. Тем более, что ранее Трамп расхвалил огромный новый фонд своей дочери, фонд помощи женщинам в достижение равноправия с мужчинами.

Руководству города не удалось обеспечить обещанную гражданам безопасность

Возвращаясь к вандализму и насилию на улицах Гамбурга в дни саммита, к возмущению граждан, которые в районе проведения саммита чувствовали себя беззащитными и испытывали страх за себя и за близких, наблюдатели констатируют, что 20 тысяч хорошо оснащенных полицейских со всей Германии не смогли предотвратить разгромы супермаркетов, банкоматов, поджоги автомобилей и другие акты насилия и вандализма. Руководству города не удалось обеспечить обещанную гражданам безопасность.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала Гамбургу федеральную финансовую помощь по ликвидации последствий актов вандализма, в том числе и помощь пострадавшим. Ангела Меркель вместе с Олафом Шольцем посетила казармы полицейских и поблагодарила их за самоотверженность. Выразил свою благодарность немецким полицейским и Дональд Трамп. Что касается нескольких десятков арестованных, то многих из них ждет тюрьма. Но это не удовлетворяет испытавших ужас граждан, и уже звучат призывы к бургомистру Гамбурга социал-демократу Олафу Шольцу уйти в отставку.

Разбор событий в Гамбурге, общественная дискуссия о безопасности граждан во время саммита и во время других подобных по масштабу мероприятий в будущем несомненно станет предметом предвыборных дискуссий политиков на пути к выборам в бундестаг в сентябре.

Последняя же демонстрация антиглобалистов в Гамбурге, собравшая 50 тысяч человек, проходила днем и вечером субботы без участия "черного блока" и была мирной, а по настроению даже больше походила на праздничное гулянье. Пустячок на фоне мировых проблем, но, согласитесь, приятно, как знак возврата к "мирной жизни". Ночью тем не менее баталии между "черным блоком" и полицией возобновились и продолжались до утра с новой силой.