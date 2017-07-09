Организатор "Русских маршей" Юрий Горский уехал из России. Он был под домашним арестом по делу об экстремизме. Горский смог выехать в Литву, хотя находится под домашним арестом по делу об экстремизме. Об этом сам Горский написал в фейсбуке, о чем сообщает сайт meduza.

По словам Горского, он пересек границу в ночь на 9 июля "вопреки всей логике уголовного прессинга". Каким образом ему удалось это сделать, Горский не пояснил.

Горского отправили под домашний арест 7 июля. Причем на суде следствие отмечало, что такая мера пресечения нужна, так как обвиняемый может скрыться. Дело об экстремизме против Горского возбуждено в связи с шествием националистов 1 мая в Москве в поддержку Дмитрия Демушкина.