Директор Большого театра поручился за Юрия Итина по делу "Седьмой студии"

Директор Большого театра Владимир Урин направил в суд поручительство за бывшего директора некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрия Итина, обвиняемого в хищении бюджетных средств, сообщает РБК. В поручительстве Урин просит суд не продлевать Итину срок домашнего ареста.

25 мая Итин был помещен под домашний арест. Кроме него в хищении 200 миллионов рублей, которые были выделены на "развитие и популяризацию искусства", обвиняются бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Сейчас они находятся в СИЗО.

В конце мая в рамках дела прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр" и квартире основателя "Седьмой студии", режиссера Кирилла Серебренникова. Его допросили в качестве свидетеля.

