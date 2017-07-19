ОНК просит Путина вмешаться в дело осужденного инвалида

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело инвалида Антона Мамаева, осужденного за разбой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение.

Нахождение инвалида первой группы в местах принудительного содержания противозаконно и подвергает угрозе его жизнь, считает член ОНК Иван Мельников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за делом Мамаева. При этом он не уточнил, получила ли администрация президента обращение Мельникова.

30 июня 28-летний Антон Мамаев, который весит 18 килограмм и у которого с детства полностью атрофированы мышцы, был признан судом виновным в вооруженном разбое по делу о хищении мотороллера. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

На днях Мамаева после медицинского обследования вернули в следственный изолятор "Матросская тишина". За ним ухаживают сокамерники. 20 июля медицинское заключение рассмотрит суд.

Ранее прокуратура обратилась в Мосгорсуд с просьбой отменить приговор Мамаеву из-за "существенных нарушений уголовно-процессуального закона".

Освободить инвалида призвали Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова.