"Коммерсантъ": депутатов Госдумы научат русскому языку

Депутатов Госдумы России научат "письменной деловой русской речи", а также расскажут им о "правах и обязанностях гражданского служащего". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, конкурс на обучение депутатов назначен на конец 2017 года, сумма контракта составляет около полумиллиона рублей. В рамках образовательной программы, члены нижней палаты российского парламента должны изучить трудные случаи лексической стилистики, узнать, как склоняются нестандартные фамилии и имена, а также как называются жители разных городов России. Кроме этого, депутатам расскажут о конституционных основах государственной власти, системе органов власти, противодействии коррупции, деловом этикете и культуре речи.

Обучение пройдут около 50 депутатов, которые, как отмечает "Коммерсантъ", занимают "ведущие должности государственной гражданской службы".