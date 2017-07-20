В Донбассе за сутки погибли 9 украинских военных, 5 ранены

В Донбассе за последние сутки погибли девять украинских военнослужащих, пятеро получили ранения. Как сообщает УНИАН, пророссийские сепаратисты вели огонь по позициям правительственных войск из крупнокалиберной артиллерии. В городе Красногоровка Донецкой области при обстреле был поврежден жилой дом, о погибших или пострадавших среди мирных жителей не сообщается.

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" заявляют, что украинская армия за сутки 30 раз нарушила режим прекращения огня, были ранены двое жителей села Трудовское. Подтверждения этой информации из независимых источников нет.

В Донбассе за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль, несмотря на многочисленные задержания в Донбассе российских военнослужащих и уничтожение техники российской армии на подконтрольных сепаратистам территориях, отвергает эти обвинения.

В июле парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь призвала Москву прекратить "оккупацию" Крыма и финансирование "террористической деятельности" в Донецкой и Луганской областях Украины.