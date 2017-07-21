Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Офицерская честь и силовые машины

Все, что нужно знать рано утром 21 июня
Доброе утро!
Вчера Путин поздравил с 90-летием главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву. Известная российская правозащитница, целуя руки российскому президенту, просила его помиловать экс-сенатора Игоря Изместьева, приговоренного к пожизненному сроку. Путин пообещал.
Сегодня Путин будет отвечать на вопросы школьников. Возрастной охват аудитории абсолютный.
Дебаты Игоря Гиркина (Стрелкова) и Алексея Навального получились унылыми. Стрелков отказывался отвечать на вопросы о войне в Донбассе, “потому что ответ лишит меня моей офицерской чести” и сетовал, что восстановить монархию образца 1917 года в России невозможно, потому что тогда все были верующими, а царь был сакральной фигурой. Навальный не назвал Гиркина военным преступником и не смог привести должных моральных или политических аргументов против “войн за объединение русского народа”, а говорил только, что на войну у России нет денег (хотя реальность вроде бы свидетельствует как раз об обратном).
В Донбассе – новое обострение: за сутки погибли девять украинских военных, еще пять ранены. Обнародован документ, подготовленный на Форуме свободной России в Вильнюсе в мае этого года. Оппозиция требует от российских властей прекратить военную агрессию против суверенных государств и перестать поддерживать разного рода сепаратистов.
Санкции, введенные против России западными странами, как раз эту цель и преследуют – и, похоже, работают.
Что же до внутрироссийских событий, то Станислав Зимовец, который в ходе акции “Он вам не Димон” 26 марта кинул в ОМОНовца фрагментом кирпича красного цвета, получил 2,5 года, а присяжная по делу об убийстве Бориса Немцова рассказала о поступавших ей угрозах.
Азербайджан приговорил гражданина России и Израиля блогера Александра Лапшина к трем годам колонии за посещение Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана и в открытых призывах, направленных на против государства. Лапшин считает Нагорный Карабах армянским и значится в составленном Баку “черном списке”. Лапшина арестовали в Минске в декабре прошлого года. В Грузии уволили главу пограничной полиции и начальника контрразведки – в связи с (успешным) похищением в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Баку.
Сейм Польши утвердил закон о Верховном суде, вызвавший неприятие в Евросоюзе. Противников закона, фактически подчиняющего Верховный суд министерству юстиции, и в Польше достаточно: по всей стране проходят акции протеста.
Первый раунд переговоров по брекзиту ни к чему не привел. Стороны не смогли достигнуть компромисса в вопросах прав граждан ЕС в Великобритании и не договорились, будет ли Лондон платить компенсацию за то, что покидает единую Европу. Следующий раунд намечен на конец августа.
В Италии умер осужденный за убийство Пьера Паоло Пазолини, в Испании начали эксгумировать труп Сальвадора Дали, а в Лос-Анджелесе повесился солист группы Linkin Park Честер Беннигтон.
Три ссылки начнем с психического расстройства:
Берегите себя, хороших вам выходных.
Искренне ваши,
Семь-сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.