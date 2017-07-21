В Петербурге "Открытая Россия" провела флешмоб в поддержку Навального

В Петербурге движение "Открытая Россия" провело флешмоб в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Придя в кофейню Starbucks, активисты представлялись Навальным и заказывали себе кофе.

"В связи с нарастающим давлением на волонтёров и штабы Алексея Навального, мы решили напомнить власти, что сейчас Навальный — это, в первую очередь, обычные люди, которым надоело происходящее в стране и которые хотят перемен. С каждым днем таких людей становится все больше!", — сказано в сообщении "Открытой России".

В пятницу в Калининграде неизвестные выбили окно в штабе Навального. Как сообщил изданию "Новый Калининград" волонтёр Марк Клямар, стеклопакет был разбит металлическими шариками, выпущенными с большой силой, но без звука. В помещении в тот момент находился координатор Егор Чернюк. Он не пострадал. Позже он подал заявление в полицию. Ведётся доследственная проверка. Перед нападением на здании штаба появились надписи с оскорблениями в адрес Навального.

Ранее в пятницу в штабе Навального в Иркутске полиция изъяла листовки в поддержку оппозиционера, сославшись на жалобу мэрии.

С начала июля во многих городах России полиция проводит обыски и изымает агитационные материалы Навального, который намерен баллотироваться в президенты страны на выборах 2018 года.