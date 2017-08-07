Суд вернул в полицию дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot

В Якутске суд вернул в полицию административное дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и Ольги Борисовой, задержанных за акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Суд вернул материалы дела "для устранения недостатков", самих активисток отпустили.

Накануне Алехина и Борисова развернули на мосту в Якутске баннер с надписью "Free Sentsov". В понедельник активисток задержали. В полиции в их отношении составили протокол о проведении несогласованной акции.

Сенцов в августе 2015 года был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе и поджоге офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России". Украинский режиссер не признал свою вину. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.