Адвокат Али Феруза выразил опасения за жизнь журналиста

Адвокат Филипп Шишов, представляющий в суде интересы журналиста "Новой газеты" Али Феруза, выразил опасения за жизнь своего подзащитного. В комментарии для "Открытой России" Шишов заявил, что, несмотря на следы побоев на теле Феруза, правоохранительные органы до сих пор не возбудили уголовное дело о применении пыток к журналисту. "Не хотелось бы вскоре услышать, что Али [Феруз] совершил "самоубийство", находясь в центре временного содержания иностранных граждан", – добавил адвокат.

Али Феруз был задержан в Москве 1 августа. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Во вторник Мосгорсуд приостановил исполнение решения о депортации Феруза в Узбекистан, где журналисту, по данным его коллег, родственников и правозащитников, грозит смертельная опасность. Феруз останется в России, пока Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не рассмотрит его жалобу.