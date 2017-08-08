По пути из Калинина в Тверь. Школьник и Учитель

Доброе утро!

В Твери рухнуло здание речного вокзала, построенное в середине 1930-х годов. Сначала перестало действовать регулярное речное сообщение и вокзал оказался ненужным, потом – невзирая на бурную активность Марата Гельмана по прививанию современной культуры российским регионам – здание просто не захотели реставрировать. Как ни относись к сталинскому классицизму, обваливается оно символично.

Президент России Владимир Путин отметил девятилетие начала пятидневной войны с Грузией визитом в Абхазию, которой он обещал “безопасность и независимость”. В НАТО выразили недовольство по этому поводу. Михаил Саакашвили, тогдашний президент Грузии отметил годовщину в Литве, где поучаствовал в демонстрации у посольства России. В Литве Саакашвили предложили литовское гражданство, но он намерен оспорить указ президента Украины, в соответствии с которым он лишен украинского.

Украину, впрочем, сейчас больше беспокоит Польша, вознамерившаяся использовать изображение польского военного мемориала на Лычаковском кладбище во Львове для оформления страниц паспорта нового образца. Киев выразил протест Варшаве. Но это еще ладно. Директор музея Победы в Москве Александр Школьник нашел косвенную вину Польши в подписании пакта Молотова-Риббентропа: зачем, мол, Варшава отказалась пропустить через свою территорию советские войска в 1939 году? (Вот вам и Львов, мог бы добавить Школьник). Если вы еще не читали вот этого разговора с украинским ученым Алексеем Толочко о взрывоопасности восточноевропейской истории, то сейчас самое время это сделать.

Но есть вещи внеисторические: воруют. Шесть человек задержаны в Киеве по обвинению в растрате средств на строительство пограничной стены между Украиной и Россией.

Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву суд продлил домашний арест еще на полгода. Экс-министр поблагодарил российское правосудие за то, что похудел на 14 кг за девять месяцев под арестом. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме, свидетелем обвинения заявлен глава “Роснефти” Игорь Сечин.





Мосгорсуд постановил не выдавать в Узбекистан журналиста “Новой газеты” Али Феруза, пока его дело не рассмотрит ЕСПЧ. Все это время он будет сидеть в центре временного пребывания для иностранцев.

Лидер “Левого фронта” Сергей Удальцов, отсидевший 4,5 года за “организацию массовых беспорядков” на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, вышел на свободу и сказал, что доволен тем, что Россия присоединила Крым.

Главную новость выдала “Комсомольская правда”: там опубликовано письмо Рамзана Кадырова к Владимиру Мединскому, в котором он просит не показывать “Матильду” Алексея Учителя в Чечне.

В китайской провинции Сычуань произошло крупное землетрясение (130 пострадавших и по меньшей мере девять погибших). Официальный Пекин заявил, что понесет убытки от санкций против КНДР, но все равно готов на это пойти. Президент США пригрозил КНДР “огнем и яростью”, если она не дай бог начнет угрожать Америке.

Пока Трамп в отпуске, на его отель в Нью-Йорке проецируют бодрые видеоролики про Путина. Google уволил сотрудника-женоненавистника, вместо того чтобы его переубеждать, и основатель Wikileaks Джулиан Ассанж тут же предложил этому человеку работу.

Три ссылки начнем текстом историка-античника, у которого тоже, видимо, проблемы с работой:

Ну или как минимум с ее оплатой – иначе зачем преподавателю Кембриджа писать от имени римского патриция популярное руководство по ведению бизнеса для варваров? Но написано весело, почитайте отрывок.

Еще про бизнес – но уже от бывшего декана школы менеджмента в Йейле. Джеффри Гартен написал книжку про “10 лидеров, которые объединили мир”. Почитайте главу, посвященную колонизаторской деятельности Португалии – колонизация же это тоже глобализация.

И о кино. В России в прокат выходит фильм Тьерри Фермо “Люмьеры!” о родоначальниках кинематографа. Здесь – нормальный рассказ о фильме, а здесь – разбитый на абзацы с наивными вопросами перед каждым.

Искренне ваши,

Семь-сорок