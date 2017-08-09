Ядовитый борщевик и роковая береза

Доброе утро!

На этой картинке, снятой с дрона Фондом борьбы с коррупцией, вы видите итальянское поместье, хозяином которого, по данным ФБК, является Игорь Аркадьевич Ротенберг – тот самый, которому (частично) принадлежит компания, взимающая плату с дальнобойщиков в рамках системы “Платон”. В нижнем правом углу изображены два дальнобойщика, а слева внизу – их первый комментарий к увиденному.

Подробнее угодья Ротенбергов можно рассмотреть здесь, другие же новости от Навального состоят в том, что экспертиза в Орле не выявила экстремизма в его агитационных материалах, но в Барнауле все равно задержали координатора его штаба Артема Косарецкого – за неповиновение полиции.

Все прочее – суды:

Вчера суд в Москве рассматривал жалобу на продление ареста экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому. В ходе заседания выяснилось, что бывшая главбух "Седьмой студии" Нина Масляева утверждает в своих показаниях, что режиссер Кирилл Серебренников “разработал план для хищения средств, выделенных на проект "Платформа"“ и что с помощью Масляевой они с Малобродским эти средства обналичивали. Дополнительно дочери Масляевой обвинили Серебренникова в организации слежки за ними, а обвинение уточнило сумму хищений – она повысилась в 20 раз – с 2,3 млн рублей до 68.

“разработал план для хищения средств, выделенных на проект "Платформа"“ и что с помощью Масляевой они с Малобродским эти средства обналичивали. Дополнительно дочери Масляевой обвинили Серебренникова в организации слежки за ними, а обвинение уточнило сумму хищений – она повысилась в 20 раз – с 2,3 млн рублей до 68. Грузчику из Тамбова Андрею Косых дали четыре года за применение насилия к представителю власти на митинге против коррупции 26 марта . Косых признал вину и раскаялся, адвокат у него был по назначению, а потерпевшие полицейские уже терпели по “болотному делу”.

. Косых признал вину и раскаялся, адвокат у него был по назначению, а потерпевшие полицейские уже терпели по “болотному делу”. В Крыму на 10 суток посадили 76-летнего крымскотатарского активиста, страдающего болезнью Паркинсона. Потому что сопротивлялся сотрудникам полиции.

Сегодня суд в Москве огласит приговор журналисту РБК Александру Соколову, которого обвиняют по 282-й экстремистской статье. Обвинение запросило для него четыре года.

Ну и о скрепах. Дагестан вслед за Чечней тоже попросил избавить его от “Матильды”, в одной из тюменских школ, как выяснилось, девочкам запрещают носить брюки, потому что они “передавливают половые органы”, а страшная история про интернатовцев, которых заставляют рубить борщевик, оказалась правдой.





В Украине прошли обыски в редакции издания Страна.ua и в квартирах журналистов; главу “Украинских железных дорог”, гражданина Польши Войцеха Балчуна уволили, а генпрокуратура Украины расследует 90 уголовных дел о злоупотреблениях в компании.

Подкомиссия по вопросам расследования авиакатастрофы самолета президента Польши Ту-154М под Смоленском в 2010 году установила, что повреждения левого крыла самолета "имеют признаки взрыва". При этом распад крыла начался до столкновения с березой. Ранее такая версия гибели 96 польских высокопоставленных лиц считалась конспирологической.

США ввели санкции против брата покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса и еще семерых человек. 17 стран Южной и Северной Америке обнародовали совместное заявление о том, что они не признают легитимность Конституционной ассамблеи, выборы которой бойкотировала венесуэльская оппозиция.

Пять американских военных-трансгендеров подали в суд на президента США Дональда Трампа, объявившего в твиттере о запрете на службу в армии для трансгендеров.

Washington Post выяснила, что агенты ФБР в июле провели обыск у Пола Манафорта – человека, работавшего в прошлом на экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторое время возглавлявшего предвыборный штаб Трампа.

Северная Корея по гуманитарным соображениям освободила канадского пастора, ранее приговоренного к пожизненному заключению (его, правда, пока никто не видел), а министр обороны США Джеймс Мэттис – в продолжение завязавшейся между КНДР и США словесной перепалки на повышенных тонах – предостерег Пхеньян от военного конфликта с США, который неизбежно приведет к “краху режима”.

Закончим известиями, которых никто не ждал. Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на критику прогрессивной общественности включил в кабинет министров трех женщин, а Ватикан готовит визит папы римского в Россию.

Три ссылки будут про историю:

“У чувств тоже есть история. Ностальгия принадлежит к числу тех чувственных наименований, что входят в наш эмоциональный репертуар, весьма вольно связанным с его первозданным смыслом”. Отрывок из книги шведской исследовательницы Карин Юханниссон, посвященной этому пагубному чувству.

“В 1978 году по немецкому телевидению показали американский сериал “Холокост”, рассказывающий историю уничтожения вымышленной еврейской семьи Вайсов. Ни процесс над Эйхманом в Иерусалиме, ни суд во Франкфурте над администрацией Освенцима не вызвали у немецкого населения такого масштабного эмоционального отклика, как мелодрама с Мэрил Стрип в главной роли”. Историю немецкого “спора историков” рассказывает Виталий Васильченко.

И две истории о большом терроре 1937 года – ленинградское “дело глухонемых” и приключения волонтеров “Последнего адреса” в Екатеринбурге.

Искренне ваши,

Семь-сорок