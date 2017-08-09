Ядовитый борщевик и роковая береза

Все, что нужно знать рано утром 10 августа
Доброе утро!
На этой картинке, снятой с дрона Фондом борьбы с коррупцией, вы видите итальянское поместье, хозяином которого, по данным ФБК, является Игорь Аркадьевич Ротенберг – тот самый, которому (частично) принадлежит компания, взимающая плату с дальнобойщиков в рамках системы “Платон”. В нижнем правом углу изображены два дальнобойщика, а слева внизу – их первый комментарий к увиденному.
Подробнее угодья Ротенбергов можно рассмотреть здесь, другие же новости от Навального состоят в том, что экспертиза в Орле не выявила экстремизма в его агитационных материалах, но в Барнауле все равно задержали координатора его штаба Артема Косарецкого – за неповиновение полиции.
Все прочее – суды:
Ну и о скрепах. Дагестан вслед за Чечней тоже попросил избавить его от “Матильды”, в одной из тюменских школ, как выяснилось, девочкам запрещают носить брюки, потому что они “передавливают половые органы”, а страшная история про интернатовцев, которых заставляют рубить борщевик, оказалась правдой.
В Украине прошли обыски в редакции издания Страна.ua и в квартирах журналистов; главу “Украинских железных дорог”, гражданина Польши Войцеха Балчуна уволили, а генпрокуратура Украины расследует 90 уголовных дел о злоупотреблениях в компании.
Подкомиссия по вопросам расследования авиакатастрофы самолета президента Польши Ту-154М под Смоленском в 2010 году установила, что повреждения левого крыла самолета "имеют признаки взрыва". При этом распад крыла начался до столкновения с березой. Ранее такая версия гибели 96 польских высокопоставленных лиц считалась конспирологической.
США ввели санкции против брата покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса и еще семерых человек. 17 стран Южной и Северной Америке обнародовали совместное заявление о том, что они не признают легитимность Конституционной ассамблеи, выборы которой бойкотировала венесуэльская оппозиция.
Пять американских военных-трансгендеров подали в суд на президента США Дональда Трампа, объявившего в твиттере о запрете на службу в армии для трансгендеров.
Washington Post выяснила, что агенты ФБР в июле провели обыск у Пола Манафорта – человека, работавшего в прошлом на экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторое время возглавлявшего предвыборный штаб Трампа.
Северная Корея по гуманитарным соображениям освободила канадского пастора, ранее приговоренного к пожизненному заключению (его, правда, пока никто не видел), а министр обороны США Джеймс Мэттис – в продолжение завязавшейся между КНДР и США словесной перепалки на повышенных тонах – предостерег Пхеньян от военного конфликта с США, который неизбежно приведет к “краху режима”.
Закончим известиями, которых никто не ждал. Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на критику прогрессивной общественности включил в кабинет министров трех женщин, а Ватикан готовит визит папы римского в Россию.
Три ссылки будут про историю:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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