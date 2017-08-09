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7:40

Ядовитый борщевик и роковая береза

Все, что нужно знать рано утром 10 августа

Доброе утро!

На этой картинке, снятой с дрона Фондом борьбы с коррупцией, вы видите итальянское поместье, хозяином которого, по данным ФБК, является Игорь Аркадьевич Ротенберг – тот самый, которому (частично) принадлежит компания, взимающая плату с дальнобойщиков в рамках системы “Платон”. В нижнем правом углу изображены два дальнобойщика, а слева внизу – их первый комментарий к увиденному.

Подробнее угодья Ротенбергов можно рассмотреть здесь, другие же новости от Навального состоят в том, что экспертиза в Орле не выявила экстремизма в его агитационных материалах, но в Барнауле все равно задержали координатора его штаба Артема Косарецкого – за неповиновение полиции.

Все прочее – суды:

  • Вчера суд в Москве рассматривал жалобу на продление ареста экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому. В ходе заседания выяснилось, что бывшая главбух "Седьмой студии" Нина Масляева утверждает в своих показаниях, что режиссер Кирилл Серебренников “разработал план для хищения средств, выделенных на проект "Платформа"“ и что с помощью Масляевой они с Малобродским эти средства обналичивали. Дополнительно дочери Масляевой обвинили Серебренникова в организации слежки за ними, а обвинение уточнило сумму хищений – она повысилась в 20 раз – с 2,3 млн рублей до 68.
  • Грузчику из Тамбова Андрею Косых дали четыре года за применение насилия к представителю власти на митинге против коррупции 26 марта. Косых признал вину и раскаялся, адвокат у него был по назначению, а потерпевшие полицейские уже терпели по “болотному делу”.
  • В Крыму на 10 суток посадили 76-летнего крымскотатарского активиста, страдающего болезнью Паркинсона. Потому что сопротивлялся сотрудникам полиции.
  • Сегодня суд в Москве огласит приговор журналисту РБК Александру Соколову, которого обвиняют по 282-й экстремистской статье. Обвинение запросило для него четыре года.

Ну и о скрепах. Дагестан вслед за Чечней тоже попросил избавить его от “Матильды”, в одной из тюменских школ, как выяснилось, девочкам запрещают носить брюки, потому что они “передавливают половые органы”, а страшная история про интернатовцев, которых заставляют рубить борщевик, оказалась правдой.


В Украине прошли обыски в редакции издания Страна.ua и в квартирах журналистов; главу “Украинских железных дорог”, гражданина Польши Войцеха Балчуна уволили, а генпрокуратура Украины расследует 90 уголовных дел о злоупотреблениях в компании.

Подкомиссия по вопросам расследования авиакатастрофы самолета президента Польши Ту-154М под Смоленском в 2010 году установила, что повреждения левого крыла самолета "имеют признаки взрыва". При этом распад крыла начался до столкновения с березой. Ранее такая версия гибели 96 польских высокопоставленных лиц считалась конспирологической.

США ввели санкции против брата покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса и еще семерых человек. 17 стран Южной и Северной Америке обнародовали совместное заявление о том, что они не признают легитимность Конституционной ассамблеи, выборы которой бойкотировала венесуэльская оппозиция.

Пять американских военных-трансгендеров подали в суд на президента США Дональда Трампа, объявившего в твиттере о запрете на службу в армии для трансгендеров.

Washington Post выяснила, что агенты ФБР в июле провели обыск у Пола Манафорта – человека, работавшего в прошлом на экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторое время возглавлявшего предвыборный штаб Трампа.

Северная Корея по гуманитарным соображениям освободила канадского пастора, ранее приговоренного к пожизненному заключению (его, правда, пока никто не видел), а министр обороны США Джеймс Мэттис – в продолжение завязавшейся между КНДР и США словесной перепалки на повышенных тонах – предостерег Пхеньян от военного конфликта с США, который неизбежно приведет к “краху режима”.

Закончим известиями, которых никто не ждал. Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на критику прогрессивной общественности включил в кабинет министров трех женщин, а Ватикан готовит визит папы римского в Россию.

Три ссылки будут про историю:

  • “У чувств тоже есть история. Ностальгия принадлежит к числу тех чувственных наименований, что входят в наш эмоциональный репертуар, весьма вольно связанным с его первозданным смыслом”. Отрывок из книги шведской исследовательницы Карин Юханниссон, посвященной этому пагубному чувству.
  • “В 1978 году по немецкому телевидению показали американский сериал “Холокост”, рассказывающий историю уничтожения вымышленной еврейской семьи Вайсов. Ни процесс над Эйхманом в Иерусалиме, ни суд во Франкфурте над администрацией Освенцима не вызвали у немецкого населения такого масштабного эмоционального отклика, как мелодрама с Мэрил Стрип в главной роли”. Историю немецкого “спора историков” рассказывает Виталий Васильченко.
  • И две истории о большом терроре 1937 года – ленинградское “дело глухонемых” и приключения волонтеров “Последнего адреса” в Екатеринбурге.

Искренне ваши,
Семь-сорок

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