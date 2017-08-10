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Слушание по делу Никиты Белых назначено на 22 августа

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

Предварительное слушание по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых назначено на 22 августа. Оно будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Никита Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией. За время пребывания в следственном изоляторе он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем.

На прошлой неделе защита бывшего губернатора потребовала возобновить расследование уголовного дела. По мнению адвокатов, в деле "много пробелов и противоречий". 2 августа был запущен сайт в поддержку политика.

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