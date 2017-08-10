Слушание по делу Никиты Белых назначено на 22 августа

Предварительное слушание по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых назначено на 22 августа. Оно будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Никита Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией. За время пребывания в следственном изоляторе он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем.

На прошлой неделе защита бывшего губернатора потребовала возобновить расследование уголовного дела. По мнению адвокатов, в деле "много пробелов и противоречий". 2 августа был запущен сайт в поддержку политика.