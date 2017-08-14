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Суд отказался отменять итоги выборов в Щукино, где победила оппозиция

Мосгорсуд

Московский городской суд отказался отменять итоги выборов в муниципальный совет района Щукино, на которых победила оппозиция. Об этом в твиттере сообщил местный депутат Дмитрий Мартыненко. Он назвал решение суда по выборам "окончательным".

Выборы в Щукино прошли в сентябре прошлого года. В совет депутатов прошли пятеро коммунистов, трое представителей "Яблока" и семь человек от партии "Единая Россия". Именно представители "Единой России" подавали жалобу на итоги выборов, однако она была отклонена.

Щукино находится на северо-западе Москвы. В районе, по официальным данным, живут более 100 тысяч человек.

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