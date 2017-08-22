Кирилла Серебренникова отвезли в СИЗО "Матросская тишина"

Режиссер Кирилл Серебренников до избрания меры пресечения будет находиться в СИЗО "Матросская тишина". Об этом со ссылкой на его адвоката Дмитрия Харитонова сообщает ТАСС. Ранее Серебренникову официально предъявили обвинения по статье о "мошенничестве в особо крупном размере". Рассмотрение ходатайства об аресте режиссера назначено на 23 августа.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан ранее во вторник. По версии следствия, он организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии". Сам режиссер отверг обвинения, назвав их "абсурдными". Российские общественные и культурные деятели выступили в защиту Серебренникова, они призывают не помещать режиссера под арест.

По делу о хищениях в "Седьмой студии" проходят бухгалтер и генеральный директор этой организации Нина Масляева и Юрий Итин, а также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.