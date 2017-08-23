Путешествие Серебренникова из Петербурга в Москву

Доброе утро!

Режиссер Кирилл Серебренников провел эту ночь в изоляторе временного содержания на Петровке 38 – после того, как ему предъявили обвинения в мошенничестве. Статья предполагает срок до 10 лет. Серебренников вину не признал. Сегодня в полдень Басманный суд Москвы будет избирать ему меру пресечения. Вот так выглядит человек, которого в полночь забрали со съемочной площадки в Петербурге, девять часов везли на микроавтобусе в Москву, а потом еще восемь часов держали в Следственном комитете.

Вчера стало известно, что еще одна обвиняемая по делу “Седьмой студии”, исполнительный продюсер спектакля “Сон в летнюю ночь” Екатерина Воронова, находится в розыске. Показания на Серебренникова дали бывший главбух “Седьмой студии” Нина Масляева (тоже находящаяся в изоляторе) и сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова. Вся хронология дела “Седьмой студии” здесь изложена кратко, здесь со всеми подробностями.

Дополнительная литература:

Реакции мастеров культуры на задержание именитого коллеги;

Прогнозы политологов и журналистов;

Объяснение сооснователя “Фаланстера” и бывшего сотрудника департамента культуры Москвы Бориса Куприянова о том, как устроено госфинансирование культуры в России;

Интервью с композитором Сергеем Невским, который курировал музыкальный проект “Платформы” в 2011–2012 годах и сейчас с тревогой следит за процессом из Берлина;

Филиппика Марии Кувшиновой в адрес московского культурного бомонда, который страшно далек от народа;

Проникновенный рассказ Евгения Вышенкова о том, что чувствует интеллигент, когда его ночью забирают в качестве подозреваемого.

Пока вы будете все это осмыслять, президент России примет в Сочи (1) премьера Израиля; (2) госсекретаря Ватикана; (3) президента Армении. Будем надеяться, что не всех вместе. После чего он, может быть, подивится докладу “Минченко консалтинг” под названием “Политбюро 2.0”, в котором утверждается, что Сечин теряет влияние (просто пока это не так заметно), а премьер Медведев укрепляет позиции.





Но вернемся к простым смертным. Суд продлил на полгода арест бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых и разрешил ему жениться в СИЗО – но только после того, как его невесту допросят. Рассмотрение дела по существу начнется 5 сентября.

Другие матримониальные новости. В Чечне специальная комиссия по примирению семей отчиталась, что ее усилиями более тысячи разведенных супругов снова живут вместе (в том числе и вместе со второй, а то и с третьей женой). В Индии суд признал незаконной практику “тройного талака”, в соответствии с которой мусульманин мог развестись с женой, просто произнеся три раза слово “талак” (развод) или даже отправив его смской. Женщины там торжествуют. До комиссий по воссоединению семей в Индии пока не додумались.

Избирательный штаб Навального опубликовал фотографию распоряжения МВД “под любым предлогом” задерживать их агитационные материалы, едущие разными транспортными компаниями в Калининградскую область. Очень красивый документ.

Репортажи из Ростова-на-Дону, где накануне почти дотла сгорел район Говнярка (раз и два), свидетельствуют, что местные жители не сомневаются в версии поджога и уверены, что жертв больше, чем официально признанная одна.

Европейские теракты.

18-летний марокканец, обвиняемый в совершении теракта в Турку (двое погибших, восемь раненых), признал свою вину в нападениях, но не в терроризме. Он давал показания по видеосвязи из больницы через переводчика.

Четверо задержанных в связи с терактами в Каталонии (15 погибших, более ста пострадавших) на суде в Мадриде признали, что готовился более масштабный теракт. Двоих суд оставил под стражей, предъявив обвинения, третьему продлил срок задержания, четвертого отпустил под залог.

Страсти вокруг КНДР. Reuters утверждает, что в конфиденциальном докладе ООН о нарушении санкций против Северной Кореи говорится о перехваченных секретных поставках из КНДР в Сирию. Они предположительно связаны с изготовлением химического оружия. Министерство финансов США внесло в санкционный список по КНДР четырех россиян – за торговые связи с этой страной. Президент Украины поручил МИДу обсудить на заседании Совбеза ООН обвинения в утечке ракетных секретов из Украины в КНДР, выдвинутые в статье в New York Times. Глава украинского МИДа уже отверг эти обвинения в специальной колонке в той же газете.

Президент США Дональд Трамп объявил, что США больше не будут строить демократическое общество в Афганистане, а будут просто убивать там террористов, для чего военное присутствие США в этой стране сохранится и усилится.

В трех ссылках обойдемся без воинственности:

Здесь литературовед Мария Михайлова, исследовательница второстепенных авторов Серебряного века, рассказывает о своей научной биографии.

Занимательное языкознание: ликбез о том, как дети осваивают языки, краткое описание современных российских диалектов (вы знаете, что такое “кулёма”?) и список остроумных английских неологизмов типа “чайка-менеджмент” (нет, это не про российского генпрокурора).

У чехов есть вымышленный национальный герой Яра Цимрман, который изобрел вообще все, а у поляков был реальный ученый Тыкоцинер, которому не удалось внедрить звук в кино, придумать радар и создать науку зететику, хотя он был очень к этому близок. Если вам нравится читать про чудиков, то у “Медиазоны” на этой неделе целая серия про них – раз и два.

Искренне ваши,

Семь-сорок