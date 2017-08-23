Чужакам здесь не место

23 августа американская компания Gallup, специализирующаяся на исследованиях общественного мнения, опубликовала первый в своей истории "рейтинг принятия мигрантов" разными странами мира. Самыми толерантными к мигрантам странами оказались Исландия и Новая Зеландия, а самыми нетерпимыми – Македония, Черногория, страны Восточной Европы и государства, возникшие на обломках СССР. Данные этого исследования применительно к России подтверждают и опубликованные в этот же день результаты опроса "Левада-Центра", согласно которым 58% россиян хотят ограничить приток мигрантов в страну – правда, в былые годы эта цифра была еще больше.

Опрос проводился в 138 странах мира в 2016 году и в США – в 2017-м. Респондентам задавали три вопроса: "Как вы относитесь к мигрантам, живущим в вашей стране?", "Как бы вы отнеслись к тому, что мигрант стал вашим соседом?" и "Как бы вы отнеслись к тому, что мигрант вышел замуж/женился на одном из ваших ближайших родственников?". На каждый из вопросов можно было ответить "хорошо" или "плохо", участникам опроса предлагались также ответы "не знаю" и "зависит от обстоятельств". Можно было отказаться отвечать на тот или иной вопрос вовсе.

За каждый ответ "хорошо" начислялись 3 балла, за ответы "зависит от обстоятельств" и "не знаю" – 1 балл, за ответ "плохо" и отказ отвечать –ноль баллов. Основой рейтинга стала средняя оценка по каждой из стран при максимально возможной оценке в 9 баллов (три ответа "хорошо") и минимально возможной в 0 баллов (три ответа "плохо" или отказа отвечать на вопрос).

Скажем сразу: средний балл по всем странам, где проводилось исследование, оказался не таким уж и маленьким – 5,29. 77 стран показали результат выше этой цифры, 61 – ниже. 54% опрошенных ответили, что хорошо относятся к мигрантам, живущим в их стране, 50% были бы не против соседства с ними, а 44% положительно высказались о перспективе родства с мигрантами.

В списке 10 самых нетолерантных к мигрантам стран – 7 из бывшего восточного блока, 2 постсоветские республики (Эстония и Латвия), а также Израиль. Помимо уже упомянутых Македонии и Черногории (1,47 и 1,63 балла) это Венгрия, Сербия, Словакия, Чехия и Хорватия.

Странами, где мигрантам рады больше всего, помимо названных выше Исландии и Новой Зеландии (8,26 и 8,25 баллов соответственно), оказались Руанда, Сьерра-Леоне, Мали, Австралия, Швеция, Нигерия, Буркина Фасо и Ирландия.

Авторы исследования Gallup соотнесли полученные результаты с результатами другого опроса компании, проведенного в мае 2017 года и посвященного готовности жителей тех или иных стран принимать у себя сирийских беженцев. Выводы получились предсказуемыми – "лидерами" по неприятию беженцев из Сирии и мигрантов вообще оказались одни и те же страны: в Македонии, Венгрии и Черногории 2/3 опрошенных выступают против приема сирийцев, бегущих от войны. Казалось бы, ничего удивительного в этом нет – именно эти государства приняли на себя огромный (хотя и чаще всего транзитный) поток беженцев с Ближнего Востока. Однако авторы исследования Gallup отмечают: этот посыл неверен, такое отношение к мигрантам и беженцам было здесь всегда, еще до сирийского кризиса, что подтверждается данными опросов прошлых лет.

Как видно из результатов опроса, страны, в которых к мигрантам относятся хуже всего, расположены сравнительно компактно, в то время как самые лояльные к приезжим государства разбросаны по всему миру. Взять хотя бы лидеров "рейтинга толерантности" –Исландию и Новую Зеландию, находящихся в 17 тысячах километров друг от друга. Авторы исследования объясняют это тем, что страны, где рады мигрантам, исторически являются реципиентами миграционных потоков. Впрочем, мировой лидер по числу принятых мигрантов, США, в первую десятку не попал: 7,27 баллов хватило лишь для 18-го места в рейтинге.

Лучше всего к приезжим относятся молодые образованные городские жители, входящие в число 20% самых обеспеченных граждан своей страны

Если разделить страны, в которых проводилось исследование, по регионам, то самыми лояльными к мигрантам окажутся Океания и Северная Америка (средний балл 8,02 и 7,27), а самыми враждебными – постсоветские государства (3,26) и Ближний Восток (3,7). Степень лояльности к мигрантам оказалась очень зависимой от возраста, социального статуса и материального благополучия опрашиваемых. Лучше всего к приезжим относятся молодые (родившиеся после 1997 года), образованные городские жители, входящие в число 20% самых обеспеченных граждан своей страны. Хуже всего – малообразованные сельские жители из поколения "бэби-бумеров", относящиеся к 20% самых бедных.

Есть лишь одно исключение, отмечают эксперты Gallup – все то же постсоветское пространство. Здесь ни один из этих принципов в полной мере не действует: отношение к мигрантам является крайне негативным вне зависимости от социального статуса или возраста опрашиваемых. Разве что менее образованные люди на пространстве бывшего СССР парадоксальным образом чуть более лояльны к мигрантам, чем образованные слои населения. В то же время в России почти 40% опрошенных давали на поставленные вопросы ответ "в зависимости от обстоятельств" – что означает, по мнению авторов исследования, готовность смягчить свое отношение к мигрантам, если те окажутся полезными для общества.

В тот же день, что и результаты опроса Gallup, итоги своего нового исследования о мигрантах опубликовал и российский "Левада-Центр". Они, на первый взгляд, выглядят оптимистичнее для приезжающих в Россию иностранцев, чем выводы американского исследования. Лишь 27% опрошенных заявили, что "настороженно" или "плохо" относятся к мигрантам, 16% декларируют свое положительное отношение к приезжим и 54% не испытывают по этому поводу "никаких особых чувств". Как отмечает "Левада-Центр", в 2017 году уровень этнической ксенофобии (этнофобии) достиг в России минимального уровня за 13 лет. Например, в 2013 году 81% опрошенных выступал за то, чтобы ограничить проживание в России представителей одной или нескольких национальностей. В 2017 году опрос показал, что таких людей осталось всего 54%.